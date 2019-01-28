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أسعار العملات في السودان | الآن سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار ومختلف العملات الأجنبية في البنك...

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أسعار العملات في السودان اليوم الموافق الإثنين 28 يناير 2019، وذلك وفق آخر سعر صرف معلن للعملات الأجنبية مقابل سعر الجنيه السوداني في البنك المركزي السوداني، كذلك أحدث الأسعار للبيع والشراء من السوق الأسود، ومن أشهرها أسعار الجنيه اليوم مقابل الدولار والريال السعودي والجنيه المصري وغيرها، ويشهد السودان خلال الفترة الأخيرة تفاوت واختلاف كبير بين أسعار العملات وخاصة الدولار الأمريكي في البنوك والسوق الأسود، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على الدولار في السودان وعدم قدرة البنوك السودانية على تلبيته.

 

أسعار العملات في السودان السوق الأسود اليوم

تشهد أسعار بيع وشراء العملات في السوق الأسود داخل الجمهورية السودانية بعض الارتفاع الكبير خلال الفترة الأخيرة، وكانت الأسعار مع تعاملات اليوم على النحو التالي

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العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود
الدولار الأمريكي 62.00
الريال السعودي 16.55
اليورو 69.20
الدرهم الإماراتي 16.71
الريال القطري 16.74
الجنيه الاسترليني 78.65
الجنيه المصري 3.39
الدينار الكويتي 215.94
الريال العماني 143.51
الدينار البحريني 134.82
الدينار الليبي 33.20
الدولار الأسترالي 33.42

 

أسعار العملات في البنك المركزي السوداني اليوم

يحافظ سعر الدولار في السودان اليوم داخل تعاملات البنوك على مستوى السعر المتداول منذ فترة، كذلك أسعار باقي العملات الدولية، وكانت أسعار صرف العملات في السودان اليوم بالبنك المركزي على النحو التالي

العملة شراء بيع متوسط

الدولار

47.5000

47.7375

47.6188

الين الياباني

0.4334

0.4356

0.4345

الجنيه الاسترليني

62.7311

63.0448

62.8879

الفرنك السويسري

47.7603

47.9991

47.8797

الدولار الكندي

35.9549

36.1347

36.0448

كرونة السويدية

5.2497

5.2759

5.2628

الكرونة النرويجية

5.5752

5.6031

5.5891

الكرون الدنماركي

7.2539

7.2902

7.2720

الدينار الكويتي

156.5074

157.2899

156.8987

الريال السعودي

12.6663

12.7296

12.6980

الدرهم الاماراتي

12.9333

12.9980

12.9656

الريال القطري

13.0437

13.1089

13.0763

الدينار البحريني

125.9947

126.6247

126.3097

ريال عماني

123.4087

124.0257

123.7172

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

64.5806

64.9230

64.7518

الدولار الحسابي (مصر)

3.4306

3.4725

3.4515

اليورو

54.1738

54.4446

54.3092

 

تحديث سعر صرف العملات في السودان اليوم

انخفضت أسعار العملات في تعاملات السوق الأسود في السودان اليوم، على النقيض منها لا تزال أسعار صرف العملات في البنك المركزي السوداني تشهد استقرار نسبي مقابل الجنيه.

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