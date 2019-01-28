أسعار العملات في السودان | الآن سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار ومختلف العملات الأجنبية في البنك...

أسعار العملات في السودان اليوم الموافق الإثنين 28 يناير 2019، وذلك وفق آخر سعر صرف معلن للعملات الأجنبية مقابل سعر الجنيه السوداني في البنك المركزي السوداني، كذلك أحدث الأسعار للبيع والشراء من السوق الأسود، ومن أشهرها أسعار الجنيه اليوم مقابل الدولار والريال السعودي والجنيه المصري وغيرها، ويشهد السودان خلال الفترة الأخيرة تفاوت واختلاف كبير بين أسعار العملات وخاصة الدولار الأمريكي في البنوك والسوق الأسود، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على الدولار في السودان وعدم قدرة البنوك السودانية على تلبيته.

أسعار العملات في السودان السوق الأسود اليوم

تشهد أسعار بيع وشراء العملات في السوق الأسود داخل الجمهورية السودانية بعض الارتفاع الكبير خلال الفترة الأخيرة، وكانت الأسعار مع تعاملات اليوم على النحو التالي

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العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود الدولار الأمريكي 62.00 الريال السعودي 16.55 اليورو 69.20 الدرهم الإماراتي 16.71 الريال القطري 16.74 الجنيه الاسترليني 78.65 الجنيه المصري 3.39 الدينار الكويتي 215.94 الريال العماني 143.51 الدينار البحريني 134.82 الدينار الليبي 33.20 الدولار الأسترالي 33.42

أسعار العملات في البنك المركزي السوداني اليوم

يحافظ سعر الدولار في السودان اليوم داخل تعاملات البنوك على مستوى السعر المتداول منذ فترة، كذلك أسعار باقي العملات الدولية، وكانت أسعار صرف العملات في السودان اليوم بالبنك المركزي على النحو التالي

العملة شراء بيع متوسط الدولار 47.5000 47.7375 47.6188 الين الياباني 0.4334 0.4356 0.4345 الجنيه الاسترليني 62.7311 63.0448 62.8879 الفرنك السويسري 47.7603 47.9991 47.8797 الدولار الكندي 35.9549 36.1347 36.0448 كرونة السويدية 5.2497 5.2759 5.2628 الكرونة النرويجية 5.5752 5.6031 5.5891 الكرون الدنماركي 7.2539 7.2902 7.2720 الدينار الكويتي 156.5074 157.2899 156.8987 الريال السعودي 12.6663 12.7296 12.6980 الدرهم الاماراتي 12.9333 12.9980 12.9656 الريال القطري 13.0437 13.1089 13.0763 الدينار البحريني 125.9947 126.6247 126.3097 ريال عماني 123.4087 124.0257 123.7172 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 64.5806 64.9230 64.7518 الدولار الحسابي (مصر) 3.4306 3.4725 3.4515 اليورو 54.1738 54.4446 54.3092

تحديث سعر صرف العملات في السودان اليوم

انخفضت أسعار العملات في تعاملات السوق الأسود في السودان اليوم، على النقيض منها لا تزال أسعار صرف العملات في البنك المركزي السوداني تشهد استقرار نسبي مقابل الجنيه.