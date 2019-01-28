أسعار العملات في السودان | الآن سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار ومختلف العملات الأجنبية في البنك...

أسعار العملات في السودان اليوم الموافق الإثنين 28 يناير 2019، وذلك وفق آخر سعر صرف معلن للعملات الأجنبية مقابل سعر الجنيه السوداني في البنك المركزي السوداني، كذلك أحدث الأسعار للبيع والشراء من السوق الأسود، ومن أشهرها أسعار الجنيه اليوم مقابل الدولار والريال السعودي والجنيه المصري وغيرها، ويشهد السودان خلال الفترة الأخيرة تفاوت واختلاف كبير بين أسعار العملات وخاصة الدولار الأمريكي في البنوك والسوق الأسود، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على الدولار في السودان وعدم قدرة البنوك السودانية على تلبيته.
أسعار العملات في السودان السوق الأسود اليوم
تشهد أسعار بيع وشراء العملات في السوق الأسود داخل الجمهورية السودانية بعض الارتفاع الكبير خلال الفترة الأخيرة، وكانت الأسعار مع تعاملات اليوم على النحو التالي
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|العملة الأجنبية
|السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود
|الدولار الأمريكي
|62.00
|الريال السعودي
|16.55
|اليورو
|69.20
|الدرهم الإماراتي
|16.71
|الريال القطري
|16.74
|الجنيه الاسترليني
|78.65
|الجنيه المصري
|3.39
|الدينار الكويتي
|215.94
|الريال العماني
|143.51
|الدينار البحريني
|134.82
|الدينار الليبي
|33.20
|الدولار الأسترالي
|33.42
أسعار العملات في البنك المركزي السوداني اليوم
يحافظ سعر الدولار في السودان اليوم داخل تعاملات البنوك على مستوى السعر المتداول منذ فترة، كذلك أسعار باقي العملات الدولية، وكانت أسعار صرف العملات في السودان اليوم بالبنك المركزي على النحو التالي
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
|
الدولار
|
47.5000
|
47.7375
|
47.6188
|
الين الياباني
|
0.4334
|
0.4356
|
0.4345
|
الجنيه الاسترليني
|
62.7311
|
63.0448
|
62.8879
|
الفرنك السويسري
|
47.7603
|
47.9991
|
47.8797
|
الدولار الكندي
|
35.9549
|
36.1347
|
36.0448
|
كرونة السويدية
|
5.2497
|
5.2759
|
5.2628
|
الكرونة النرويجية
|
5.5752
|
5.6031
|
5.5891
|
الكرون الدنماركي
|
7.2539
|
7.2902
|
7.2720
|
الدينار الكويتي
|
156.5074
|
157.2899
|
156.8987
|
الريال السعودي
|
12.6663
|
12.7296
|
12.6980
|
الدرهم الاماراتي
|
12.9333
|
12.9980
|
12.9656
|
الريال القطري
|
13.0437
|
13.1089
|
13.0763
|
الدينار البحريني
|
125.9947
|
126.6247
|
126.3097
|
ريال عماني
|
123.4087
|
124.0257
|
123.7172
|
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
|
64.5806
|
64.9230
|
64.7518
|
الدولار الحسابي (مصر)
|
3.4306
|
3.4725
|
3.4515
|
اليورو
|
54.1738
|
54.4446
|
54.3092
تحديث سعر صرف العملات في السودان اليوم
انخفضت أسعار العملات في تعاملات السوق الأسود في السودان اليوم، على النقيض منها لا تزال أسعار صرف العملات في البنك المركزي السوداني تشهد استقرار نسبي مقابل الجنيه.