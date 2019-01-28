أسعار العملات مقابل الريال اليمني الكريمي اليوم | أحدث أسعار الدولار والريال السعودي في اليمن بالسوق...

أسعار العملات مقابل الريال اليمني الكريمي اليوم الإثنين 28-1-2019، حيث نقدم لكم متابعة مستمرة لأجدد سعر الصرف اليوم في اليمن السوق السوداء أو السوق غير الرسمية لعمليات البيع والشراء لمختلف العملات الأجنبية، ويشهد سعر الريال خلال الثلاثة أيام الأخيرة تحسن كبير، بعد الإعلان عن الدعم السعودي والإماراتي للحكومة الشرعية، كذلك بعض الإجراءات الاقتصادية من قبل البنك المركزي اليمني، والتي أدت جميعها إلى تحقيق مكاسب كبيرة لقيمة الريال تتجاوز 30% من القيمة السابقة للتداول.

أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني الكريمي اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني اليوم في السوق السوداء 544 ريال للشراء في مقابل 551 ريال للبيع، أما بالنسبة لأسعار البنك المركزي فكانت 450 ريال للشراء وارتفع ليصل إلى 451 ريال للبيع.

وبذلك نجاوب على السؤال الدائم 100 دولار كم تساوي ريال يمني أو سعر صرف 100 دولار مقابل الريال اليمني في السوق الموازية حيث تصل ورقة المائة دولار إلى سعر 54500 ألف ريال يمني للشراء مقابل 55200 ألف ريال يمني للبيع.

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سعر الريال اليمني مقابل السعودي اليوم في السوق الموازية وصل إلى 143 للشراء مقابل 145 للبيع، أما البنك المركزي فتراوح سعر الشراء عند 119 ريال للشراء مقابل 120 ريال للبيع.

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سعر الريال اليمني مقابل الدرهم الإماراتي في السوق السوداء بسعر 145 للشراء في مقابل 147 للبيع.

العملة الأجنبية سعر البيع مقابل الريال اليمني سعر الشراء مقابل الريال اليمني الدولار الأمريكي 544 551 الريال السعودي 143 145 الدرهم الإمارتي 145 147

تحديث أسعار العملات في السوق السوداء اليوم

حالة من الهدوء والترقب تسيطر على أسواق صرف العملات في اليمن اليوم، بعد أن حقق الريال اليمني ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية، في انتظار ما تسفر عنه ساعات التداول القادمة على مستوى سعر الصرف في اليمن.