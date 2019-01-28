سعر الريال اليمني اليوم مقابل الدولار والريال السعودي الإثنين 28-1-2019 | آخر تحديثات أسعار العملات...

سعر الريال اليمني اليوم في السوق السوداء الإثنين 28-1-2019، في مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي بالسوق السوداء، حيث نستمر في متابعة أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الريال اليمني في السوق السوداء، أيضا سعر صرف العملة اليمنية مقابل بعض من أشهر العملات الدولية، ويتعرض حاليا الريال اليمني لبعض التقلبات الشديدة في السعر، حيث شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاع كبير في مقابل مختلف العملات، بعد قيام الحكومة والبنك المركزي اليمني باستخدام جزء من الوديعة السعودية.

سعر صرف الدولار والريال السعودي والعملات في الجمهورية اليمنية

يعد الدولار الأمريكي والريال السعودي أبرز عملتين يتم التداول عليهم داخل الأراضي اليمنية الآن، ويمكن التعرف لجميع زائرينا على أسعار صرف مختلف العملات الأجنبية في السوق السوداء اليمنية للبيع والشراء عبر جدول الأسعار التالي

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العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الأمريكي` 544 551 الريال السعودي 143 145 الدرهم الإماراتي 145 147 اليورو الأوروبي 610 625 الجنيه الاسترليني 650 660 الدولار الكندي 360 380 جنيه مصري 25 27 الريال القطري 156 159 الدينار الكويتي 1730 1745 الريال العماني 1400 1430 الدينار الأردني 659 695 الدينار البحريني 1384 1396 الرنجت الماليزي 113 121 رمبي صيني 68 72 دينار جزائري 3 5 دينار ليبي 348 362 ليرة تركي 86 93 روبية هندي 6 8 بير أثيوبي 18 20 فرنك سويسري 463 491 دولار أسترالي 649 669

إشادة بقرارات البنك المركزي اليمني لدعم أسعار الصرف

صرح وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية معمر الأرياني بإعجابه الشديد بالقرارات التي يتخذها البنك المركزي اليمني خلال الأيام الأخيرة، والتي ظهر أثرها بشكل مباشر في تحسن ملاحظ لأسعار صرف الريال اليمني، ووقف حالة الهبوط الحاد التي وصلت إلى الانهيار الكبير، كما أدت قرارات البنك واللجنة الاقتصادية إلى عودة بعض الهدوء والاستقرار النسبي في سوق بيع والشراء العملة اليمنية، كما اختتمت السيد وزير الإعلام تصريحاته بتوجيه الشكر إلى المملكة العربية السعودية لدعمهم استقرار سعر الريال اليمني.

تحديث سعر صرف العملات في اليمن اليوم

استقرار تام لمعظم أسعار بيع وشراء العملات في السوق الموازية داخل الأراضي اليمنية اليوم، وذلك في العاصمة صنعاء العاصمة البديلة عدن، ليحافظ الريال اليمني اليوم على بعض الهدوء النسبي.