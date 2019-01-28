سعر الريال اليمني اليوم مقابل الدولار والريال السعودي الإثنين 28-1-2019 | آخر تحديثات أسعار العملات...

سعر الريال اليمني اليوم في السوق السوداء الإثنين 28-1-2019، في مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي بالسوق السوداء، حيث نستمر في متابعة أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الريال اليمني في السوق السوداء، أيضا سعر صرف العملة اليمنية مقابل بعض من أشهر العملات الدولية، ويتعرض حاليا الريال اليمني لبعض التقلبات الشديدة في السعر، حيث شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاع كبير في مقابل مختلف العملات، بعد قيام الحكومة والبنك المركزي اليمني باستخدام جزء من الوديعة السعودية.
سعر صرف الدولار والريال السعودي والعملات في الجمهورية اليمنية
يعد الدولار الأمريكي والريال السعودي أبرز عملتين يتم التداول عليهم داخل الأراضي اليمنية الآن، ويمكن التعرف لجميع زائرينا على أسعار صرف مختلف العملات الأجنبية في السوق السوداء اليمنية للبيع والشراء عبر جدول الأسعار التالي
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|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الأمريكي`
|544
|551
|الريال السعودي
|143
|145
|الدرهم الإماراتي
|145
|147
|اليورو الأوروبي
|610
|625
|الجنيه الاسترليني
|650
|660
|الدولار الكندي
|360
|380
|جنيه مصري
|25
|27
|الريال القطري
|156
|159
|الدينار الكويتي
|1730
|1745
|الريال العماني
|1400
|1430
|الدينار الأردني
|659
|695
|الدينار البحريني
|1384
|1396
|الرنجت الماليزي
|113
|121
|رمبي صيني
|68
|72
|دينار جزائري
|3
|5
|دينار ليبي
|348
|362
|ليرة تركي
|86
|93
|روبية هندي
|6
|8
|بير أثيوبي
|18
|20
|فرنك سويسري
|463
|491
|دولار أسترالي
|649
|669
إشادة بقرارات البنك المركزي اليمني لدعم أسعار الصرف
صرح وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية معمر الأرياني بإعجابه الشديد بالقرارات التي يتخذها البنك المركزي اليمني خلال الأيام الأخيرة، والتي ظهر أثرها بشكل مباشر في تحسن ملاحظ لأسعار صرف الريال اليمني، ووقف حالة الهبوط الحاد التي وصلت إلى الانهيار الكبير، كما أدت قرارات البنك واللجنة الاقتصادية إلى عودة بعض الهدوء والاستقرار النسبي في سوق بيع والشراء العملة اليمنية، كما اختتمت السيد وزير الإعلام تصريحاته بتوجيه الشكر إلى المملكة العربية السعودية لدعمهم استقرار سعر الريال اليمني.
تحديث سعر صرف العملات في اليمن اليوم
استقرار تام لمعظم أسعار بيع وشراء العملات في السوق الموازية داخل الأراضي اليمنية اليوم، وذلك في العاصمة صنعاء العاصمة البديلة عدن، ليحافظ الريال اليمني اليوم على بعض الهدوء النسبي.