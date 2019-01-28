الآن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالأزهر| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

تعرف معنا على موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في كل المحافظات ألترم الأول، بمجرد ظهورها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إليكم نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، في محافظات الجمهورية (القاهرة الجيزه، الإسكندرية، المنيا،أسيوط،أسوان، والعديد من المحافظات الأخرى)، وذلك للتسهيل على أبنائنا الطلبة ومحاولة تقليل التوتر عن أولياء الأمور.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في كل المحافظات الترم الأول

من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في كل محافظات جمهورية مصر العربية، بعد الانتهاء من امتحانات الصف الثالث الإعدادي، التي ستنتهي بنهاية الأسبوع الحالي يوم الخميس الموافق 24يناير، بعد القيام بإجراء عمليات التصحيح والمراجعة وإعطاء الدرجات ثم مراجعتها في الكنترول، ليتم بعد ذلك توجيه النتيجة إلى المحافظين، لكى يتم اعتماد النتيجة، خاصة أن الشهادة الإعدادية نتيجتها غير مركزية، وكل محافظة يمكنها أن تظهر نتيجتها على حدا، وسنقدم لكم كل جديد في الأمر.

على جانب أخر أدلى مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتصريح خاص ذكر فيه أهمية الإسراع في إظهار نتيجة الشهادة الإعدادية لكل محافظة، من دون تأخير على الطلاب وأولياء الأمور، وللطالب الحق الكامل في التظلم ومراجعة درجاته، وأكد أن ألترم الأول لا يوجد به ترتيب للأوائل على المحافظات لان الترتيب يظهر بجمع “الترم الأول والثاني”.

اهتمام وزارة التربية والتعليم بامتحانات الشهادة الإعدادية

هذا العام تشهد امتحانات الشهادة الإعدادية اهتماماً خاصاً من جانب السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومديري إدارات التربية والتعليم بالمحافظات، بسبب تطبيق النظام التعليمي الجديد، على الصف الأول الثانوي، الذي قد يتم اعتباره سنة من سنوات شهادة الثانوية التراكمية.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 فى كل المحافظات ألترم الأول

يتم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية عن طريق رابط وزارة التربية والتعليم أو من خلال موقعنا الإلكتروني، أما البحث عن النتيجة فيتم عن طريق الضغط على رابط النتيجة الخاصة بمحافظتك، والبحث بطريقتين، وهما إما عن طريق استخدام الاسم رباعي، أو عن طريق استخدام رقم الجلوس، ليظهر لك كل التفاصيل الخاصة بك ،ونتيجة جميع المواد التي تم امتحانها مع الدرجات التي حققتها.

موعد بدأ عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

تما الإعلان من طرف وزارة التربية والتعليم، أن انطلاقة عملية تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية ألترام الأول، للسنة الدراسية الجارية 2019، سينطلق يوم السبت القادم الموافق ل 26 يناير 2019.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترام الأول المنوفية

هناك بعض الأخبار عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية، ومن اجل الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية، وكل ما عليكم الدخول إلى رابط الموقع المخصص لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.

وتجدر الإشارة انه الموقع عليه ضغط كبير في الفترة الحالية، وكل ما عليكم تكرار العملية اكثر من مرة، من احل الحصول عل نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية، ونتمنى النجاح للجميع إن شاء الله.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

في هذه الفقرة ستجدون رابط من أجل الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، وكل ما عليكم الدخول إلى رابط، من أجل التعرف على نتيجة الثالث إعدادي.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

الآن تما الإعلان أنه نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية ظهرت، ويمكن الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالأزهر، من خلال الرابط الموجود بالأسفل.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالأزهر.

هذا وقد تما الإعلان أنه تما تأجيل ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالأزهر، إلى غاية منتصف الأسبوع القادم، وسنقدم لكم باقي التفاصيل.

تحديث جديد: أعلان وكيل وزارة التربية والتعليم المصري، الدكتور محمد عطية، أنه يجرى تجمع نتائج الشهادة الإعدادية من جميع الكنترولات ومراجعاته، حيث يوجد أربعة وثلاثون كنترول يتم تجميعهم، وأضاف أنه من المنتظر، لأن تنتهي أعمال التجمع والمراجعة، مع نهاية الأسبوع الجاري، ومن ثما سيتم اعتمادها، ومن بعد ذلك الإعلان عليها.

في النهاية أتمنى لكل أبنائنا الطلبة النجاح والتفوق في دراستهم والمستقبل الباهر.

من هنا:الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي.