أسعار الذهب في مصر داخل محلات الصاغة اليوم الإثنين 28-1-2019 التعاملات الصباحية

أسعار الذهب في مصر اليوم الموافق الإثنين 28 يناير 2019 ميلادية، وذلك في إطار متابعة عرب فور نيوز لأحدث الأسعار في الأسواق المصرية، حيث نستعرض سعر جرام الذهب في محلات الصاغة المصرية لجميع عيارات المعدن الأصفر، ومن أشهرها سعر الذهب عيار 21 مقابل الجنيه المصري، أيضا متابعة مستمرة لباقي أسعار الذهب من مختلف العيارات، ويتزايد الطلب على الذهب في السوق المصري خلال فترة الأعياد والمناسبات، والتي يقام خلالها العديد من مناسبات الخطوبة والزواج، وما يتبع ذلك من ضرورة شراء الشبكة الذهبية لتقدم كمهر للعروس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عبر استطلاع الجدول التالي يستطيع القارئ معرفة سعر الذهب اليوم مقابل الجنيه المصري في محلات الصاغة، حيث كانت أسعار الذهب اليوم في مصر الآن على النحو التالي

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 729 إلى 731 عيار 22 668 إلى 670 عيار 21 638 إلى 640 عيار 18 547 إلى 549 عيار 14 425 إلى 427 عيار 12 365 إلى 366 الاونصة 22,676 إلى 22,747 الجنيه الذهب 5,104 إلى 5,120 الكيلو 729,143 إلى 731,429

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أما سعر الذهب في أسواق المال داخل مصر كان على النحو التالي

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 750.51 جنيه $41.92 سعر الذهب عيار 22 687.97 جنيه $38.42 اسعار الذهب عيار 21 656.71 جنيه $36.68 اسعار الذهب عيار 18 562.89 جنيه $31.44 سعر الذهب عيار 14 437.80 جنيه $24.45 سعر الذهب عيار 12 375.26 جنيه $20.96 سعر الذهب عيار 9 281.44 جنيه $15.72 اسعار أوقية الذهب 23,341 جنيه $1,304 اسعار جنيه الذهب 5,254 جنيه $293.42 اسعار كيلو الذهب 750,512 جنيه $41,916

أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي لجميع العيارات

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 26 يناير 750.81 656.97 563.12 437.97 375.40 25 يناير 749.77 656.07 562.34 437.37 374.89 24 يناير 737.01 644.90 552.76 429.92 368.50 23 يناير 738.31 646.03 553.74 430.68 369.15 22 يناير 740.18 647.67 555.14 431.77 370.09 21 يناير 738.47 646.17 553.86 430.77 369.23 20 يناير 738.00 645.77 553.51 430.50 369.00 19 يناير 737.51 645.34 553.14 430.22 368.75 18 يناير 736.98 644.87 552.74 429.90 368.49 17 يناير 743.26 650.37 557.46 433.57 371.63

تحديث سعر الذهب في الأسواق المصرية

استقر لليوم الثاني سعر المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة المصرية، في المقابل انخفاض طفيف في أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري في تعاملات أسواق المال صباح اليوم.