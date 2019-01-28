نعرض لكم أرطغرل 133 مترجمة للغة العربية موعد عرض الحلقة وتردد القنوات الناقلة لها، يحظى المسلسل التركي الشهير بنسب مشاهدة عالية في تركيا والوطن العربي، ويتم عرض حلقات المسلسل في أكثر من 10 دول حول العالم مثل مصر، تونس، الجزائر، السعودية، رومانيا، ألبانيا، قبرص، بنغلادش، بالإضافة إلى تركيا، ويروي المسلسلة قصة توحيد القبائل التركية على يد أرطغرل، ثم دوافع تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان أرطغرل إبن أرطغرل.

انطلق الموسم الأول للمسلسل عام 2014 وتحديداً يوم 10 ديسمبر على قناة TRT التركية المالكة والمنتجة للمسلسل، وقد بلغ عدد حلقات المسلسل 121 حلقة تم تقسيمها على 4 أجزاء تم عرضهم على مدار الأربع سنين الماضية، ونحن الاَن في انتظار انطلاق الموسم الخامس ونتابع معكم من خلال هذا المقال جميع التفاصيل الخاصة بالمسلسل وتحديداً الحلقة 133 أرطغرل موعد عرض الحلقة وكذلك تردد القنوات الناقلة.

أرطغرل 133 مترجمة للغة العربية موعد عرض الحلقة وتردد القنوات الناقلة لها

الحلقة 133 أرطغرل

سيتم تعرض أرطغرل 133 يوم الأربعاء 30 يناير 2019 على القنوات التركية وتحديد قناة TRT الأولى التركية الساعة 19:30 مساءاً بتوقيت القاهرة وسنترك لكم رابط البث المباشر للقناة لمشاهدة الحلقة أونلاين في توقيت عرضها، أما القنوات العربية التي أعلنت بثها لحلقات الموسم وهم قناتي دعوة واليرموك، فتبث حلقات المسلسل بعد عرضة على قناة TRT التركية ب 24 ساعة، أي أنه يتم عرض الحلقة على القنوات العربية يوم الخميس.

موعد عرض أرطغرل 133 على قناة دعوة

من المعروف لديم جميع عشاق المسلسل التركي قيامة أرطغرل أن قناة دعوة من أكثر القنوات العربية التي تحرص على بث حلقات المسلسل التركي الشهير، لذلك فهي من أوائل القنوات التي أعلنت عن نقلها للموسم الخامس، ومن المقرر أن تعرض القناة أرطغرل 133 يوم الخميس القادم 31 يناير 2019 في الأوقات التالية:-

البث: الخميس 31 يناير الساعة 7 ونصف مساءاً بتوقيت القاهرة.

الإعادة: الجمعة الساعة 1 ظهراً بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة لأحداث الحلقة 133 من قيامة أرطغرل

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القمر الصناعي قناة TRT 1 قناة TRT 1 11042 10928 8400 30000 عمودي عمودي 5/6 5/6 تركسات يوتلسات قناة الشرق 11137 27500 أفقي 3/4 النايل سات قناة دعوة 10727 27500 أفقي 3/4 النايل سات قناة اليرموك 11678 27500 أفقي 3/4 النايل سات قناة فور شباب 11316 27500 أفقي 3/4 النايل سات

قصة حياة أرطغرل في كتب التاريخ

أرطغرل 133

من المؤكد عن أرطغرل في كتب التاريخ انه من قبيلة القابي وهي أحد القبائل التركية النازحة، عاش أرطغرل ما يقرب من 90 عام وكان قائدا لقبيلته بعد وفاة والده وهو في الثلاثينات من عمرة، وفي أولى معاركة مع السلطان علاء الدين ظهرت شجاعة وقوة ارطغرل فأصبح السلطان يعتمد علية في جميع الحروب والمعارك وولاة على عدد من القرى والمدن، قام بعدها أرطغرل بغزو العديد من القرى والبلاد التي أصبحت تحت سيطرته مثل قرية سكود التي أصبحت بعد ذلك عاصمة الدولة العثمانية تحت يد ابنه عثمان الأول. قيامة أرطغرل قيامة أرطغرل الجزء الخامس

موعد عرض الحلقة 133 ارطغرل

سيتم عرض أرطغرل 133 يوم الأربعاء السابعة والنصف مساءاً على قناة TRT التركية، وبعد عرض الحلقة على قناة تي اَر تي التركية تقوم القنوات العربية بترجمة الحلقة وعرضها على شاشتها خلال 24 ساعة، فقط تابعونا لمشاهدة جميع حلقات مسلسل أرطغرل.

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