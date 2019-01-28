تعرف على إجراءات الحصول على قرض شخصي من “البنك الأهلي”

يعد أكثر الخدمات المصرفية طلبًا هو طلب الحصول على قرض شخصي، ويقدم البنك الأهلي المصري القرض الشخصي، وهو أكبر البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفي، وحصته السوقية تقدر بحوال 27%، ومن المستندات والإجراءات الخاصة بالحصول على القرض ما يلي:

الحد الأدنى للحصول على التمويل يقدر ب5 آلاف جنيه، والحد الأقصى 700 ألف جنيه، مع ضمان تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب. لا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا، ولا يزيد عمره في نهاية التمويل عن 60 عامًا. الحد الأدنى لسداد التمويل عام، والحد الأقصى عشرة أعوام. يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري ألف جنيه. أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة للعمالة الدائمة ثلاثة أشهر، ولا تقل مدته المتبقية بالخدمة عن مهلة السداد الخاصة بالتمويل. هناك تأمين للعجز الكلي وتأمين على الحياة. الحساب يكون جاري مجانًا، وبدون مصاريف للاستعلام الائتماني، وبدون ضامن. يجب تقديم خطاب معتمد من جهة العمل، يكون واضح فيه الدخل الشهري وتاريخ التعيين. أن يكون هناك تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب حتى الانتهاء من سداد القرض. تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي. فاتورة كهرباء حديثة بقيمة 10 جنيه كحد أدنى، ولم يمضي عليها ثلاثة أشهر. المصاريف الإدارية نسبتها 2% من قيمة التمويل في حالة التمويل على 7 سنوات، و3% في حالة السداد لأكثر من 3 سنوات. غرامة تأخير سداد القسط 20 جنيه شهريًا، و2% من قيمة المبلغ المستحق ولم يتم دفعه.