أسعار الذهب اليوم في اليمن مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي الإثنين 28-1-2019 التعاملات...

أسعار الذهب اليوم في اليمن الموافق الإثنين 28-1-2019، حيث يتزايد البحث عن سعر الذهب في اليمن خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الدولار في تعاملات السوق السوداء، وفي مثل هذه الظروف الاقتصادية المضطربة يعتبر المعدن الأصفر أحد أكثر الاستثمارات الأمنة، كما يتزايد الطلب على الذهب في العديد من المناسبات وخاصة الأفراح، ويشهد سعر الذهب اليوم في اليمن بعض الاستقرار النسبي مقابل الريال اليمني.

أسعار الذهب اليوم في اليمن

هذا الجدول يحتوى على سعر جرام الذهب اليوم في الجمهورية اليمنية، وذلك للعديد من العيارات المتداولة في أسواق الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وغيرها الكثير، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي، وكانت أسعار الذهب في اليمن داخل محلات الصاغة على النحو التالي

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الوحدة سعر الذهب بالريال اليمني عيار 24 بيع 24,914 شراء 23,314 عيار 22 بيع 22,838 شراء 21,371 عيار 21 بيع 21,800 شراء 20,400 عيار 18 بيع 18,686 شراء 17,486 عيار 14 بيع 14,533 شراء 13,600 عيار 12 بيع 12,457 شراء 11,657 الاونصة بيع 774,834 شراء 725,074 الجنيه الذهب بيع 174,400 شراء 163,200 الكيلو بيع 24,914,286 شراء 23,314,286

سعر الذهب في اليمن داخل تعاملات أسواق المال

الوحدة ريال يمني دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 10,492 ريال $41.92 سعر الذهب عيار 22 9,618 ريال $38.42 اسعار الذهب عيار 21 9,181 ريال $36.68 اسعار الذهب عيار 18 7,869 ريال $31.44 سعر الذهب عيار 14 6,120 ريال $24.45 سعر الذهب عيار 12 5,246 ريال $20.96 اسعار أوقية الذهب 326,296 ريال $1,304 اسعار جنيه الذهب 73,445 ريال $293.42 اسعار كيلو الذهب 10,491,825 ريال $41,916

سعر الذهب في الجمهورية اليمنية خلال الأيام السابقة

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 26 يناير 10,492 9,181 7,869 6,120 5,246 25 يناير 10,461 9,153 7,846 6,102 5,230 24 يناير 10,308 9,020 7,731 6,013 5,154 23 يناير 10,329 9,038 7,747 6,025 5,164 22 يناير 10,338 9,046 7,754 6,031 5,169 21 يناير 10,309 9,020 7,732 6,013 5,154 20 يناير 10,322 9,032 7,742 6,021 5,161 19 يناير 10,322 9,032 7,742 6,021 5,161 18 يناير 10,322 9,032 7,741 6,021 5,161 17 يناير 10,397 9,098 7,798 6,065 5,199

تحديث سعر الذهب مقابل الريال اليمني اليوم

استقرار واضح بعد الارتفاع خلال الفترة الماضية في أسعار الذهب داخل محلات الصاغة اليمنية، كذلك سعر المعدن النفيس مقابل الريال اليمني في أسواق المال صباح اليوم.