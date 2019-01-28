تعرف على حقيقة تراجع الحضري عن الاعتزال الدولي.. وإعلان جاهزيته لأمم أفريقيا

أكد حارس مرمى الإسماعيلي السابق، عصام الحضري، أنه يطمح حماية عرين المنتخب الوطني بكأس الأمم الأفريقية 2019.

وأشار الحضري من خلال تصريحات له، أنه تحت أمر المنتخب بأي وقت، وأنه يطمح بأن يكون ضمن قائمة ال23 جندي المشاركين في كأس الأمم الأفريقية 2019.

جديرًا بالذكر، أن عصام الحصري كان قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي، ولكنه تراجع عن قراره مجددًا، ويعلن عن استعداده للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح الحضري، أن الأمور بينه وبين رئيس مجلس إدارة الدراويش، إبراهيم عثمان، قد انتهت بهدوء دون أي مشاكل.

وأضاف عصام الحضري، أنه سيكون هناك جلسة تجمعه مع مسئولي نادي النجوم للاتفاق على بنود التعاقد والأمور المالية، لافتًا أنه فضل الانضمام لنادي النجوم لأنه يحقق له عامل الاستقرار والهدوء، والابتعاد عن أي ضغط عصبي، لافتًا أنه على استعداد لتوقيع عقد مدته ثلاثة مواسم مع نادي النجوم.