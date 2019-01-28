أسعار الذهب في السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي الإثنين 28-1-2019 التعاملات...

أسعار الذهب في السعودية اليوم الموافق الإثنين 28 يناير 2019، حيث لا يزال سعر الذهب أو المعدن الأصفر يمثل أحد الاهتمامات البحثية اليومية للمواطن السعودي، نتيجة احتفاظ الذهب بقيمته عبر الزمن، وبالتالي أصبح الاستثمار في شراء وبيع الذهب أحد الاستثمارات الاقتصادية الأكثر أمانا على المستوى السعودي المحلي أو الدولي.

سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية

جدول أسعار الذهب اللاحق يشمل سعر مختلف عيارات الذهب المشهورة والمتداولة في السوق السعودي، مع ملاحظة أن هذا السعر ليس به قيمة مصنعية الذهب، والتي تختلف قيمتها باختلاف المنطقة ومحل الصاغة المشترى منه، وكانت الأسعار المتداولة في السوق السعودي للمعدن النفيس في مقابل الريال والدولار على النحو التالي

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الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 157.21 ريال $41.92 سعر الذهب عيار 22 144.11 ريال $38.42 اسعار الذهب عيار 21 137.56 ريال $36.68 اسعار الذهب عيار 18 117.91 ريال $31.44 سعر الذهب عيار 14 91.71 ريال $24.45 سعر الذهب عيار 12 78.61 ريال $20.96 اسعار أوقية الذهب 4,889 ريال $1,304 اسعار جنيه الذهب 1,101 ريال $293.42 اسعار كيلو الذهب 157,211 ريال $41,916

سعر الذهب في السعودية خلال الفترة السابقة

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 27 يناير 157.21 137.56 117.91 91.71 78.61 26 يناير 156.46 136.91 117.35 91.27 78.23 25 يناير 156.74 137.15 117.55 91.43 78.37 24 يناير 154.43 135.13 115.82 90.08 77.21 23 يناير 154.77 135.42 116.08 90.28 77.38 22 يناير 154.88 135.52 116.16 90.34 77.44 21 يناير 154.45 135.15 115.84 90.10 77.23 20 يناير 154.70 135.37 116.03 90.24 77.35 19 يناير 154.70 135.37 116.03 90.25 77.35 18 يناير 154.64 135.31 115.98 90.20 77.32

تحديث سعر الذهب في السعودية صباح اليوم

لا تزال أسعار المعدن النفيس مستقرة عند سعر أمس، ويرجع ذلك بسبب مباشر إلى هدوء أسعار الذهب مقابل العملة الأمريكية، ليستمر استقرار أسعار الذهب في السعودية لليوم الثاني.