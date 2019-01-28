مصدر أمني: سرقة شقة شقيق سعد الصغير بشبرا الخيمة وليس شقة سعد الصغير

أعلن مصدر امني في مديرية امن القليوبية، بان واقعة قيام عدد من المجرمين بسرقة محتويات شقة عائلة الفنان سعد الصغير وقع في شقة شقيق الفنان وليست في شقة الفنان نفسها، حيث أن شقيق الفنان هو من قام بتحرير محضر بقسم الشرطة وأكد فيه انه حدثت مفاجأة لهم حين تم سرقة محتويات الشقة بعد أن عاد من محافظة بني سويف.

كما كشف شقيق الفنان سعد الصغير بان المسروقات تخصه هو وليست من مقتنيات الفنان سعد الصغير، وأعلن بان المسروقات من محتويات الشقة والتي هي عبارة عن 3 شاشات تليفزيون، 2جهاز لاب توب، طقم ألمونيوم، تربيزة سفرة، كما طالب باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وأضاف ناجي محمود حنفي الصغير شقيق الفنان سعد الصغير، بان شقته في الدور الرابع في منطقة المنشية الجديدة بشبرا الخيمة التي وقع بها السرقة، كما انه تم تحرير محضر رقم 1 في جنح قسم أول بشبرا الخيمة.