أحدث أسعار العملة الأمريكية في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري متابعة مستمرة ومحدثة يوميا، في إطار متابعة موقع عرب فور نيوز لأحدث أسعار العملات في مصر مقابل الجنيه، ومن أهمها وأبرزها سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء المصرية، حيث تعتبر العملة الأمريكية العملة الأبرز في تداولات السوق المصري.

في هذا الجدول نتابع معكم أحدث أسعار العملة الأمريكية في بعض من أشهر البنوك المصرية، وذلك في آخر سعر معلن من قبل تلك البنوك

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