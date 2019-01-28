الآن ظهرت: نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس الترم الأول عبر بوابة الأزهر...

يترقب العديد من الطلاب في جميع أنحاء الجمهورية إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2019، وقد أنهي الطلاب الامتحانات منذ أكثر من أسبوعين ، وقد انتشرت بعض الشائعات أن النتيجة من الممكن أن تظهر الخميس الماضي لكن هذه الأخبار غير صحيحة بالمرة، وقد ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية منذ قليل.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019

بدأ الطلاب أداء الامتحانات في اليوم الثاني من شهر يناير بمادة اللغة العربية ورقة أولى، ثم الورقة الثانية والهندسة وغير ذلك من المواد حتى أنهوا الامتحانات يوم الخميس الموافق العاشر من يناير 2019 بمادتي الثقافة الإسلامية والحاسب الآلي.

نتيجة الإعدادية الأزهرية

وقد ظهرت النتيجة اليوم في مؤتمر صحفي حيث انتهت عمليات التصحيح والمراجعة لأوراق الإجابة، وقد حرص الدكتور علي خليل على إصدار أوامره بتحري الدقة في عملية التصحيح وتقدير الدرجات ليحصل كل طالب على حقه.

نتيجة إعدادية الأزهر 2019

ويمكنكم الدخول لموقع الأزهر لمعرفة النتائج الآن ،حيث ظهرت منذ قليل النتيجة على الموقع مباشرة للمرحلة الابتدائية والإعدادية مباشرة على الرابط الملون باللون الأحمر، ويتمنى موقع عرب فور نيوز التوفيق والنجاح لكل الطلاب.