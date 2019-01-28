موعد عرض رويال رامبل 2019 WWE Royal Rumble والقنوات الناقلة للعرض

عرض رويال رامبل 2019، واحد من أضخم العروض على الإطلاق التي يتم تنظيمها من قبل الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة WWE، حيث يشهد العرض العديد من المواجهات النارية والتي تمهد للعرض الأضخم السنوي ريسلمانيا والذي يأتى في شهر أبريل من كل عام.

ويشتهر عرض رويال رامبل في كل عام، بوجود معركة ملكية بين أكثر من 30 مصارع من الاتحاد العام للمصارعة سواء من راو أو سماك داون، وذلك من أجل خطف الفرصة لمواجهة بطل الاتحاد في ريسلمانيا التي تأتى بعدها، ويشهد العرض منافسة قوية للحصول على الفرصة.

مواجهات رويال رامبل 2019:

ومن المرتقب أن يشهد العرض مواجهات قوية على كافة الأحزمة والبطولات والتي جاءت كالتالي:

نزالات العرض التحضيري : نزال على لقب الولايات المتحدة – روسيف ضد شنسكي ناكامورا نزال على لقب الوزن المتوسط – ايدي ميرفي ضد أيكرا توزاوا ضد هيديو ايتامي ضد كاليستو نزالات العرض الأساسي: رويال رامبل الرجال رويال رامبل السيدات نزال على لقب اليونفيرسال – بروك ليسنر ضد فين بالور نزال على لقب WWE – دانيال براين ضد أي جاي ستايلز نزال على لقب سماكداون للسيدات – أسكا ضد بيكي لينش نزال على لقب راو للسيدات – روندا راوزي ضد ساشا بانكس نزال على لقب سماكداون للزوجي – ذا بار ضد ذا ميز و شين ماكمان

وسوف ينطلق العرض الرسمي لرويال رامبل صباح يوم 28 يناير 2019، وذلك في تمام الساعة الثالثة بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الثانية بتوقيت جمهورية مصر العربية، وسوف يتم نقل العرض عبر WWE Network، وعبر قنوات قناة OSN الرياضية في الشرق الأوسط وقناة SKY SPORT.