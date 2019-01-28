مشاهدة مباراة الاهلي والتعاون في الدوري السعودي بث مباشر

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والتعاون الإثنين 281/2019 في الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بِحسب مسماه في الموسم الحالي، حيث يحل فريق الأهلي ضيفاً على نظيره فريق التعاون في إطار منافسات الجولة السابعة عشر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتُقام مباراة الأهلي والتعاون في يوم الإثنين الموافق 28 يناير 2019 على الأراضي السعودية.

اختتم الفريق الأول بنادي التعاون، اليوم الأحد، تحضيراته الميدانية بقيادة المدير الفني بيدرو إيمانويل استعداداً لمواجهة الأهلي يوم غدٍ الإثنين عند الساعة الـ 8:20 مساءً بتوقيت مكة على ملعب مدينة الملك عبدالله.

ويلتقي نادي التعاون مع نظيره الأهلي في مباراة من العيار الثقيل وذلك يوم الإثنين في تمام الساعة الـ 8:20 بتوقيت مكة المكرمة، لحساب الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويدخل نادي التعاون اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في مباراته الماضية على الشباب بثلاثية نظيفة وذلك في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل نادي أهلي جدة المركز الرابع في جدول ترتيب فرق بطولةالدوري السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة بينما التعاون في المركز السادس برصيد 26 نقطة.