مباراة الاهلي والتعاون بث مباشر اليوم الاثنين 28 / 1 / 2019 في الدوري السعودي

نبدأ معكم نشر موعد مباراة الاهلي والتعاون اليوم الاثنين الموافق الموافق 28 يناير 2019 ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من عمر الدوري السعودي ، وسنتابع معكم توقيت جميع مباريات اليوم ومن ضمنهم مباراة الاهلي والتعاون .

الأهلي يدخل اللقاء وهو بالمركز الرابع في دول ترتيب فرق مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة حيث خاض 16 مباراة وفاز في 8 وتعادل 3 وخسر 5 ، ويدخل في المقابل فريق التعاون و هو في المركز السادس بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة بعد خوض 16 مباراة وفاز في 7 مباريات وتعادل 5 وخسر4.

والآن نتابع عبر موقعكم الرياضي “جول العرب” كل جديد عن موعد الاهلي والتعاون في لقاء ضمن مباريات الدوري السعودي اليوم بالجولة رقم 17 بالدوري والتي ستكون في تمام الساعة السابعة وعشرون دقيقة بتوقيت القاهرة و الثامنة وعشرون دقيقة بتوقيت الرياض ..

موعد مباراة الاهلي والتعاون

والان تعرف علي موعد مباراة الاهلي والتعاون :

المباراة

الاهلي × التعاون

البطولة

الدوري السعودي

الموعد

28/1/2019

التوقيت

الساعة 20:20 في الرياض