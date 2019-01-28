“استقبال” تردد قناة نجوم اف ام “Nogoom FM TV” على النايل سات يناير 2019

نتطرق الآن إلي تردد قناة نجوم اف ام Nogoom FM TV على النايل القناة التلفزيونية التي تتبع محطة الراديو، وتعد قناة نجوم أف أم احدي قنوات الأغاني المصرية المتواجدة على القمر المصري، وتقدم القناة العديد من الأغاني بطريقة الفيديو كليب لأبرز مطربين مصروالوطن العربي، وتبث بشكل مفتوح ومجاني دون تشفير وتبث بجودة شاشة SD.

قناة نجوم أف أم تعرض نفس برامج إذاعة نجوم أف أم لكن من خلال عرض الصورة من داخل الاستوديو، ولعل أبرز ما يتم تقديمه برنامج تعالي أشرب شاي، وبرنامج جاى في السكة الذي يقدمه خالد عليش وبرنامج الموقف الذي يأتي كل يوم خميس في تمام العاشرة مساءا والخاص بالأغاني الشعبية، وبرنامج عيش صباحك الذي يقدمه كلاً من مروان قدري وزهرة رامي من الأحد إلي الخميس في السابعة صباحاً.

تردد قناة نجوم اف ام Nogoom FM TV

التردد معدل الترميز معمل تصحيح الخطأ 11900 (v) 27500 5/6

تردد نجوم اف ام 2019

وتختلف أذاعه الراديو عن القناة في نقل الأغاني والبرامج ومنها أن القناة لا تنقل جميع الأغاني المتواجدة على الراديو نظراً لأنها لا تحتوي على فيديو كليبات، كما يوجد بعض البرامج الخاصة تحديداً بالأغاني الأجنبية على الراديو فقط.

برنامج عيش صباحك يستضيف كل يوم خميس احد الفنانين ليظهر على شاشة القناة وللمستمعين في الراديو أيضاً.

رحل خالد عليش عن قناة نجوم أف ام الراديو والتلفزيون وانتقل إلي إذاعة أخرى بعد العمل معها لمدة أربع سنوات قدم خلالها عدد من الحلقات الناجحة في برامجه.