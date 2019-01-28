ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019، من النتائج التي ظهرت بشكل قوى على محركات البحث المصرية في الساعات الماضية، وذلك بعدما أنهي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الازهرية لأداء اختبارات نصف العام الدراسي، وذلك في كافة المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، حيث يأمل الطلاب في الاطمئنان على مستقبلهم التعليمي في الفترة المقبلة.

وقد استمرت امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية لمدة أسبوع تقريباً، وقد انطلقت من الأربعاء 2 يناير وحتى الخميس 10 يناير، حيث أدى الطلاب الاختبارا بهدوء ويسر وبدون أي مشاكل، وذلك حسب التقارير التي أعلنتها مشيخة الأزهر، وسوف يتم الإعلان عن النتائج في الساعات المقبلة.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019

وتعمل الآن لجان الكنترول على مستوى الجمهورية على الانتهاء من مراجعات نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019، من أجل إعلانها على موقع بوابة الأزهر الشريف لكافة الطلاب، حيث يتم إعتماد النتيجة وكيل مشيخة الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان، وذلك من أجل الكشف عنها لكافة الطلاب

حيث سوف يمكن الحصول على النتائج من خلال بوابة الأزهر الشريف، والتي تتيح النتائج بشكل متواصل في كافة الفصول الدراسية بالأزهر الشريف، كما يمكن تحميل تطبيق الازهر الشريف على الجوال والذي يمنحك النتائج بسرعة أكبر من الموقع.