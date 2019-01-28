رابط بوابة الأزهر .. نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

مازال يواصل الكنترول المركيز في كافة القطاعات الأزهرية كافة أعمال تصحيح أوراق الصف الثالث الإعدادي الأزهري الفصل الدراسي الأول 2019، وذلك من أجل العمل على إعلان النتائج في القريب لكافة الطلاب على مستوى الجمهورية، حيث تعمل اللجان على المراجعات النهائية.

وقد كشفت مصادر مطلعة أن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019، سوف يتم الكشف عنها في الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة الجارية بداخل اللجان، مع العمل على تجميع كافة الدرجات ورصدها في قوائم الطلاب.

وكشف الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سوف يتم إعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية 2019، لكافة الطلاب في الأسبوع الجاري، وذلك عبر بوابة الأزهر، حيث أنه نسبة النجاح مرتفعة بشكل كبير العام الحالي عن العام الماضي.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019

وقد سجلت نسبة النجاح 72.8% في امتحانات العام الحالي، حيث تجرى عمليات المراجعة النهائية في كافة اللجان والمدارس تمهيداً للكشف عنها في الساعات القليلة المقبلة، ويمكن للطلاب عقب اعتماد النتيجة الحصول عليها من خلال بوابة الأزهر، التابعة لمشيخة الأزهر الشريف، والتي تتيح النتائج بالاسم ورقم الجلوس بدون أي مشاكل.