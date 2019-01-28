بالفيديو.. “م البداية” لـ محمد حماقي يتخطى حاجز الـ 3 مليون مشاهدة

تخطت أغنية “م البداية” للفنان محمد حماقي حاجز الـ 3 مليون جنيه، وذلك بعد طرحها بأيام قليلة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي نادر حمدي.

والجدير بالذكر أن محمد حماقي طرح ألبومه “كل يوم من ده” رسميًا يوم الخميس الماضي الموافق 24 من يناير الجاري، حيث يتضمن الألبوم 20 أغنية، تعاون فيهم مع كبار الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، تومة، أمير طعيمة، نادر عبد الله، تامر حسين، وعمرو مصطفى.

يذكر أن ألتراس حماقي احتفل بمناسبة طرح الألبوم الجديد، وذلك في سيتي ستارز بمدينة نصر، في تمام الساعة السابعة مساءً، كما شارك الألتراس في الغناء كـ كورال خلف حماقي في أغنية “كل يوم من ده”.