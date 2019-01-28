تعرف على تفاصيل الدويتو الذي يجمع بين سعد لمجرد ومحمد رمضان

انتشرت أخبار عن التحضير لدويتو يجمع بين الفنان المصري محمد رمضان والفنان المغربي سعد لمجرد، حيث أعلنا الثنائي عن هذا العمل دون الكشف عن أي تفاصيل.

حيث يقوم الثنائي بغناء أغنية تحت اسم “انساي” من كلمات وألحان سعد لمجرد، حيث يقوك لمجرد بالغناء باللهجة المغربية، بينما يؤدي الفنان محمد رمضان باللهجة المصرية، ومن المقرر طرحها خلال عام 2019.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تأجيل طرح الأغنية عن الموعد المحدد لها، وذلك بسبب الظروف التي يمر بها سعد المجرد، بسبب حبسه وإطلاق سراحة مؤخرًا، بعد اتهاممه بالاغتصاب ووضعه تحت الإقامة الجبرية، لذلك قام رمضان بطرح أغنيته “مافيا”.