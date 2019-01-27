بث مباشر HD.. الآن رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر يلا شوت حصري اليوم الاحد...

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مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر

كورة لايف مباراة ريال مدريد واسبانيول بث حي يوتيوب بدون تقطيع، وقد تقرر أن تكون المباراة القادمة من الدوري اليوم الأحد الموافق ٢٧/١/٢٠١٩ في أسبانيا، وذلك بين فريق النادي الملكي ريال مدريد، وفريق نادي اسبانيول، ومن الجدير بالذكر أن فريق نادي ريال مدريد يخوض هذا الموسم الكروي بدون الدون كريستيانو رونالدو والذي إنتقل مؤخراً لفريق اليوفي، ويحتل ريال مدريد المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد نقاط بلغ ٣٦ نقطة، وعلى الجانب الآخر فريق نادي إسبانيول إستطاع بعد خوض ٢٠ مباراة أن يحصل على ٢٤ نقطة فقط ليحتل بذلك المركز ال ١٣ من جدول ترتيب الدوري الأسباني الممتاز، يلا شوت مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر.

موعد مباراة ريال مدريد واسبانيول اليوم

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر، وقد تقرر أن يكون موعد مباراة فريق نادي ريال مدريد الأسباني ضد فريق نادي إسبانيول اليوم الأحد الموافق السابع والعشرون من يناير من عام 2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والعاشرة وخمسة وأربعون دقيقة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر وخمسة أربعون دقيقة مساءاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات ومنافسات الدوري الأسباني الممتاز.

وسيتم إقامة المباراة على ارض ملعب استاد كورنيا البرات ، كما تقرر أن تقوم قناة بي ان سبورت hd 3 الرياضية ببث مباراة اليوم بين فريق نادي ريال مدريد، وفريق نادي إسبانيول على الهواء مباشرة لجميع مشاهديها ومتابعيها من مختلف أنحاء العالم، مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد اسبانيول مباشر يوتيوب اون لاين.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول