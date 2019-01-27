وزير التعليم: لا يوجد أموال تم صرفها خارج موازنة التعليم حتى الآن

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على انه لا داعي للقلق والخوف المتواجد لدى البعض بخصوص تدخل بعض الجهات الأجنبية الممولة لمشروع تطوير التعليم في المناهج الدراسية لمنظومة التعليم، وأشار بأنه يوجد قروض من البنك الدولي في كل من وزارة الصحة والنقل والإسكان، وفي تلك الحالة لا يتدخل الأمريكان في تلك القطاعات، وليس من المعقول بأنها ستتدخل في تطوير التعليم.

كما أضاف بأنه لا يوجد أموال تم صرفها على أمور أخرى غير الموازنة التعليمية، ولم يتم اقتراض مبالغ أخرى على مبلغ الموازنة، كما أن الأموال الخاصة بالقرض من البنك الدولي لم يتم صرفها حتى الآن، لان إجراءات التطوير تحتاج شهور حتى تكتمل.

وأوضح أن أجهزة التابلت والمحتوى الجديد الذي بداخله والكتب الجديدة تحتاج إلى عقول وأموال مصرية بنسبة كبيرة تصل إلى 95%، كما أن الوزارة تعمل في طرق متعددة حتى يتم سد العجز الكبير المتواجد في الميزانية.