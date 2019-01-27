بث مباشر مشاهده مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر | Real Madrid بث مباشر مباراة ريال مدريد...

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بث مباشر| ريال مدريد و إسبانيول في الليجا الإسبانية

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موعد مباراة إسبانيول وريال مدريد

بث مباشر مباراة ريال مدريد وإسبانيول بين سبورت مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول كورة ستار تبدأ مباراة الأسبوع الحادى والعشرون من الدورى الإسبانى بين فريق إسبانيول وريال مدريد يوم الأحد 27/1/2019، بث مباشر مباراة ريال مدريد وإسبانيول كورة اون لاين وتنطلق المباراة في الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، بث مباشر مباراة ريال مدريد وإسبانيول بين سبورت وفي الساعة 22:45 بتوقيت السعودية الدولى، بث مباشر مباراة ريال مدريد وإسانيول كورة ستار وفي الساعة 19:45 بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول والريال

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رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وإسبانيول

وسنقوم بطرح رابط البث المباشر للمباراة قبل موعد المباراة بخمسة عشر دقيقة يمكنكم متابعة البث من خلال الرجوع مرة ثانية للحصول على الرابط رجاء تحديث الصفحة باستمرار قبل بداء مباراة ريال مدريد ضد اسبانيول بربع ساعه لظهور البث المباشر.

يدخل ريال مدريد اليوم مباراة اسبانيول لرد اعتباره بعد الخسارة التى تكبدها بمباراة الموسم الماضي بهدف نظيف أحرزه لاعب اسبانيول جيرارد مورينو .

بطاقة لقاء ريال مدريد ضد اسبانيول اليوم

البطولة: الدوري الإسباني المباراة: ريال مدريد ضد اسبانيول التاريخ: الأحد ، 27 كانون الثاني الوقت: 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:45 مساءاً بتوقيت العراق الملعب: ملعب RCDE في برشلونة القنوات الناقلة beIN SPORTS HD 3 البث المباشر يمكن مشاهدة المباراة من خلال موقعنا عرب فور نيوز ومن خلال هذه الصفحة تجديداً

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