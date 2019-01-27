جاءت نتيجة الشهادة الاعدادية في الوادي الجديد 2019 الترم الأول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالوداي الجديد ليهتم بها أبناء وفتيات تلك الفرقة الدراسية الهامة، فالجميع يرغب في معرفة موعد اعتمادها من السيد المحافظ، محمد الزملوط، والتي بعدها في ثواني معدودة سيتم الإعلان عنها في الرابط المتواجد أدناه، علمًا بأن الاستعلام عن النتيجة سيكون برقم الجلوس وليس بالاسم أو برقم القومي كما تزعم بعض المواقع الإلكترونية الأخرى.

نتيجة الشهادة الاعدادية في الوادي الجديد 2019 الترم الأول

بدأت منذذ فترة عملية تصحيح أوارق الامتحانات ومراجعتها بدقة في جميع مديريات التربية والتعليم في تلك المحافظة، وبعدها تدخل عملية رصد الدرجات ومن ثم إرسالها إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد من أجل رفعها وفتح الستار عليها، علمًا بأن سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الوادي الجديد الترم الأول 2019 برقم الجلوس في المدارس في اليوم التالي من ظهور النتائج على المواقع الإلكترونية.

موقع مديرية التربية والتعليم بالوداي الجديد

من المعروف أن موقع مديرية التربية والتعليم بالوداي الجديد هو الذي سيتحمل مسؤولية إعلان نتيجة 3 اعدادي في الوادي الجديد الترم الأول 2019، كما من المعروف أن هناك مواقع إلكترونية أخى ستقوم بنفس العملية وعلى رأسهم موقع اليوم السابع وموقع مصراوي، ومن الجانب الآخر، تم إعلان العينة العشوائية الأولية في تلك المحافظة، وتبين أن هناك ارتفاع في نسبة نجاح تلك الفرقة قياسًا للأعوام السابقة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الوادي الجديد الترم الأول 2019

ومن خلال تتبعنا أثناء الامتحانات، أكد معظم طلاب وطالبات تلك الفرقة، أن امتحانات هذا الترم جاءت سهلة ومتوسطة للغاية باستثناء بعض الأسئلة المحورية لإبراز الفائقين، وكما أن جميع الامتحانات جاءت طبقًا لمواصفات وزارة التربية والتعليم، كما سجلت تلك المحافظة أقل حالات من الغش والشغب بمقارنتها بباقي المحافظات، كما أفادت التقارير أن تلك الحالات تم التعامل معها بالقانون وبحزم وشدة لتجنب الفوضى.