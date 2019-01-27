عاجل ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية” للترم الأول 2019 رابط بوابة الأزهر...

ظهرت نتائج “الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية” ونحن مستمرين معكم في متابعة دورية لنتيجة امتحانات المعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الأول لعام 2019/2018 ، بالشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث أعلن الشيخ “علي خليل” رئيس قطاع المعاهد الأزهري أن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للترم الأول 2019، من المقرر الإعلان عنها في نهاية الأسبوع الجاري، بعد اعتمادها من فضيلة شيخ الأزهر الشريف.

هذا بعدما كانت الإدارة المركزية للامتحانات، والمسئولة بـقطاع المعاهد الأزهرية عن الامتحانات بجميع الصفوف الدراسية بقطاع الأزهر الشريف حددت موعد امتحانات الصف الساس الابتدائي وكذلك امتحانات الصف الثالث الإعدادي، وذلك في إطار تنظيم قطاع الأزهري لامتحانات الترم الأول على مستوى جميع المعاهد الأزهرية التابعة للأزهر الشريف، على مستوى عموم محافظات الجمهورية.

الآن ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019

بعد طول انتظار ظهرت كافة نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية على الموقع الأزهر التعليمي ، بعدما تم اعتماد النتيجة من قبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر على النحو الآتي:

نتيجة الشهادة الابتدائية: بلغت بنسبة نجاح 89.19٪ مقسمة كما يلي:

عدد الطلاب الناجحين 131963 طالبًا وطالبة، حيث شهدت النتيجة تفوقًا للبنات على البنين، فقد بلغت نسبة النجاح في البنات 93.06٪، بعدد 63701 طالبة، بينما في البنين فكانت النسبة 85.87٪، وعددهم 68262 طالبًا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بلغت بنسبة نجاح 71.56٪ مقسمة على النحو الآتي:

عدد الطلاب الناجحين 86174 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا وجهد واضح للبنات على البنين، فقد بلغت نسبة النجاح في البنات 81.84٪، وعددهم 42 ألف و574 طالبة ،بينما في البنين نسبة النجاح 63.75٪، وعددهم 43600 طالبة.

موعد نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للترم الأول 2019

يترقب وينتظر طلاب الصف السادس بقطاع الأزهر الشريف على مستوى عموم محافظات الجمهورية، الإعلان الرسمي عن نتائج امتحانات نصف العام الدراسي الأول لعام 2019، فور اعتمادها من مشيخة الأزهر، ليتم رفعها بشكل مباشر عبر بوابة الأزهر الشريف، حيث ينهي أبنائنا طلاب الصف السادس الأزهري امتحاناتهم يوم الثلاثاء القادم 8 يناير 2019 دون ورود أي شكوى من صعوبة الورقة الامتحانية، والجدير بالذكر انتهاء جميع صفوف النقل للمرحلة الابتدائية امتحاناتهم في الأيام الماضية، وينتظرون الآن ظهور نتائجهم.

كما صرح الشيخ علي خليل “رئيس قطاع المعاهد الأزهري” أنه من المقرر الإعلان الرسمي عن كافة نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية للترم الأول 2019، على مستوى كافة المعاهد الأزهرية، في غضون أيام قليلة في نهاية الأسبوع الجاري، بعدما انتهت كافة أعمال التصحيح والمراجعة، لكي يتم اعتمادها بشكل رسمي من مشيخة الأزهر ورفعها عبر الموقع التعليمي الأزهري فور اعتمادها، لتكون متاحة لجميع أبنائنا الطلاب.

اليكم: جدول امتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية 1440-2019 الفصل الدراسي الاول

كيفية الاستعلام عن نتائج الأزهر للترم الأول 2019؟

من خلال عدة خطوات بسيطة تيم إتباعها يستعلم الطالب عن نتيجة الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية بكل سهولة ويسر من خلال إتباع الآتي:

يتم الدخول عبر شبكة الانترنت على بوابة الأزهر الموقع التعليمي من هنا

ثم اختيار أيقونة نتائج الامتحانات.

فتظهر صفحة يتم بها تحديد المرحلة التعليمية الملتحق بها الطالب.

يتم إدخال رقم الجلوس بكل دقة.

ثم الضغط على (البحث) لعرض النتيجة بالتفصيل.

امتحانات الصف السادس الابتدائي لعام 2019/2018

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019

انطلقت امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية للفصل الدراسي الأول، على مستوى عموم المعاهد الأزهرية وفق الضوابط والنظم المنظمة للامتحانات الشهادة الابتدائية، على مدار خمس أيام متتالية ماعدا الجمعة يقطع الامتحانات كأجازة رسمية، ثم تستكمل الامتحانات، وتبدأ يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر يناير 2019 بمادة القرآن الكريم والدراسات الاجتماعية، وتنتهي يوم الثلاثاء 9 يناير 2019 ، بامتحان مادة اللغة الإنجليزية، وبالنسبة لامتحان مادة الحاسب الآلي يؤديها طلاب المعاهد الأزهرية النموذجية والخاصة فقط.

ملحوطة هامة :

يسأل الطلاب وأولياء أمورهم عن المجموع الكلي للشهادة الابتدائية الأزهرية المحدد هذا العام وهو 650 درجة، مقسمة على الفصلين الأول والثاني: على النحو الآتي:

325 درجة في الفصل الدراسي الأول.

325 درجة للفصل الدراسي الثاني.

رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019

يتمكن طلاب الصف السادس الابتدائي الأزهري على مستوى محافظات الجمهورية، من الاستعلام المباشر عن النتيجة من خلال الدخول علي رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية للترم الأول 2019 عبر رابط بوابة الأزهر، برقم جلوس الطالب.

استعلم الآن عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للترم الأول لعام 2019

يخوض طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحانات هذا العام للفصل الدراسي الأول 2019، على مدار 7 أيام متتالية ماعدا الجمعة أجازة رسمية، حيث بدأت الامتحان يوم الأربعاء 2يناير 2019، بمادة الفقة، واللغة العربية كورقة أولى للنحو والصرف، وتستكمل الورقة الثانية يوم الخميس 3 يناير (المطالعة وفنون الكتابة) وامتحان مادة الهندسة، وتستكمل الامتحانات بباقي المواد الدراسية المقررة على الطلاب، حتى يوم الخميس 10 يناير 2019، لتبدأ بعدها عمليات التصحيح ، بناء على تصريحات الأستاذ/ محمد عبد الرحيم رئيسُ الإدارة المركزية للامتحانات، ببدء أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، يوم الجمعة 2019/1/11 م.

نتابع معكم لحظة بلحظة جميع الأخبار العاجلة حول نتائج الفصل الدراسي الأول 2019، بالمعاهد الأزهرية لمختلف المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية.

تحديث اليوم: واصل اليوم الأحد 2019/1/6، طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية امتحاناتهم لليوم الرابع على التوالي، بدون ورد أي شكوى من صعوبة الامتحانات بما يتوافق مع مستوى الطالب المتوسط.

تحديث: ينهي اليوم الثلاثاء 8يناير 2019، أبنائنا طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية آخر أيام امتحاناتهم التي استمرت على مدار خمس أيام بامتحان مادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، بينما يستمر طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية في امتحاناتهم حتى يوم الخميس 10 يناير 2019.

رابط موقع الأزهر التعليمي لنتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 1440/2019

يترقب وينتظر طلاب الصف السادس بقطاع الأزهري على مستوى عموم محافظات الجمهورية، موعد ظهور نتائجهم عبر بوابة الأزهر للنتائج بعد أن أدوا امتحاناتهم الرسمية بجميع المواد الدينية والشرعية المقررة عليهم، وهم الآن في حالة انتظار الانتهاء بشكل رسمي من أعمال الكنترول ، تمهيداً لاعتماد النتائج من شيخ الأزهر الشريف، والجدير بالذكر تصريح الأستاذ/ محمد عبد الرحيم، رئيسُ الإدارة المركزية للامتحانات، ببدء تصحيح أوراق إجابات الشهادة الابتدائية يوم الأربعاء الموافق 9 يناير 2019 بكل دقة وإتقان تمهيداً لاعتمادها من شيخ الأزهر الشريف، بينما يتم ببدء أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، يوم الجمعة 11 يناير 2019، ومازالت أعمال التصحيح جارية حتى الآن بمنتهى الدقة والأتقان والمهنية.

تحديث: مازلنا نتابع معكم حتى اللحظة، موعد اعتماد نتائج الأزهر على مستوى كافة المعاهد الأزهرية المنتشرة بالجمهورية، ليتم رفعها عبر موقع الأزهر الإلكتروني، ليتم الاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية لكافة الطلاب برقم الجلوس.

تحديث: تابعونا بصفة مستمرة لرصد كافة أخبار نتائج الأزهر الشريف للشهادة الابتدائية والإعدادية للترم الأول 2019، ويمكنكم كتابة رقم الجلوس، فى تعليق لاستخراج النتيجة قبل أي موقع.

تحديث: مع اقتراب الإعلان الرسمي عن نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، للفصل الدراسي الأول 2019، نرجو من جميع الطلاب في حال تعذر الاستعلام عن النتيجة، إرسال رقم جلوس الطالب والسنة الدراسية الملتحق بها، بالتعليقات في أسفل الموضوع، لمساعدتكم في الحصول على النتيجة قبل أي موقع.

تحديث: مازلنا في انتظار اعتماد نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية ، للإعلان عنها عبر موقع الأزهر التعليمي.

تحديث: انتهت أعمال الكنترول الخاصة بامتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، من تصحيح ومراجعة ورصد درجات، ونحن الآن في انتظار اعتماد كافة نتائج الأزهرية للترم الأول 2019، من قبل مشيخة الأزهر الشريف في أي لحظة ليتم بعدها الاستعلام بشكل مباشر عن نتائج عبر رابط بوابة الأزهر للنتائج.

تحديث: نواصل معكم رصد كافة أخبار قطاع الأزهر التعليمي، بعد قرار الشيخ “علي خليل” رئيس قطاع المعاهد الأزهري أن يتم تأجيل نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للترم الأول 2019، إلى منتصف الأسبوع الجاري، نظراً لتأخر بعض المعاهد الأزهرية في بعض المحافظات في التصحيح ورصد الدرجات ليتم اعتمادها بشكل رسمي من مشيخة الأزهر في أقرب وقت.