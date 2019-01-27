رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس

نعرض لكم رابط نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس، بدأت امتحانات الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول يوم الأربعاء الماضي 2-1-2019 بمادة الفقة واللغة العربية، وتنتهي يوم الخميس الموافق 10-1-2019 مع مادة الثقافة الإسلامية والحاسب الآلي، وبالنسبة لامتحان مادة الحاسب الآلي يؤديها طلاب المعاهد الأزهرية النموذجية والخاصة فقط، وتستغرق امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول سبعة أيام فقط، الجدير بالذكر أن المجموع الكلي للشهادة الإعدادية الأزهرية 650 درجة، منها 325 درجة في الفصل الدراسي الأول، و325 درجة للفصل الدراسي الثاني.

يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المرحلة الإعدادية سينتقل الطلبة إلى مرحلة أكثر تطوراً من الناحية الفكرية والدراسية، حيث يتم توجيههم إلى استكمال مرحلة جديدة من داخل المعاهد الإعدادية الأزهرية، ومن ثم بعدها المرحلة الثانوية الأزهرية، وبعدها الانتقال إلى مرحلة الجامعة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019

وعند الانتهاء من فترة الامتحانات سينتظر الطلاب بفارغ الصبر نتيجة الامتحانات، والتي فالأغلب تظهر بعد نهاية الامتحانات بفترة قصيرة، وذلك بعد رصد الدرجات ومراجعتها، وعرضها على مشيخة الأزهر، واعتمادها ومن ثم رفعها على مواقع الإنترنت، حيث يتم الحصول عليها بالدخول على الموقع المتاح، ثم كتابة رقم الجلوس، والضغط على إظهار النتيجة، وعندها تظهر النتيجة بكامل المواد مع الدرجات، والمجموع الكلي، وكما عودناكم على نشر جميع نتائج الشهادات الأزهرية مثل نتيجة الإعدادية الأزهرية والثانوية الأزهرية، نقدم لكم خطوات الحصول على نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019.

الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا . الضغط على كلمة نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الأول أعلى الصفحة. ـوضع رقم الجلوس فقط في الخانة المخصصة له والضغط على كلمة النتيجة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2019

موعد ظهور نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019

انتهى طلاب الإعدادية الأزهرية من أداء الامتحانات الخاصة بهم للفصل الدراسي الأول لعام 2019، ويتركب الطلاب وأولياء أمورهم ظهور النتيجة بفارغ الصبر، حيث من المقرر ظهور النتيجة نهاية هذا الأسبوع.

من أداء الامتحانات الخاصة بهم للفصل الدراسي الأول لعام 2019، ويتركب الطلاب وأولياء أمورهم ظهور النتيجة بفارغ الصبر، حيث من المقرر ظهور النتيجة نهاية هذا الأسبوع. من المنتظر ظهور نتيجة الإعدادية الأزهرية مساء اليوم، وذلك عقب عرض النتيجة على وكيل الأزهر الشريف لاعتمادها، فقط تابعونا للتعرف على نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 .

مساء اليوم، وذلك عقب عرض النتيجة على وكيل الأزهر الشريف لاعتمادها، فقط تابعونا للتعرف على . ظهرت نتيجة الإعدادية الأزهرية بنسبة نجاح وصلت إلى 71%.

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يرجى ترك تعليق برقم جلوسك للاستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 والرد عليكم فور ظهورها.