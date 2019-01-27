ايران واليابان مباشر في نصف نهائي كأس امم اسيا

مواجهة نارية ستجمع بين منتخبين مدججين بالنجوم، في مباراة نصف نهائي كأس آسيا 2019 والمقامة في الإمارات حتى الأول من فبراير المقبل.

المنتخبان هما منتخب إيران و منتخب اليابان وتأهلا للدور نصف النهائي للبطولة فوز الأول على نظيره الصيني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في دور الثمانية، في حين وصل الأخير عبر محطة فيتنام والانتصار عليه بهدف دون رد.

وعلى عكس المواجهة الثانية بين قطر والإمارات، والتي تشهد قيم سوقية ليست بالكبيرة في التشكيلة الأساسية للمنتخبين، تأتي مواجهة المنتخب لتعرف بمواجهة الملايين.

ويلعب المنتخبان في الدور المقبل على ملعب «هزاع بن زايد» يوم الإثنين المقبل، في تمام الرابعة مساء توقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والثانية بتوقيت جرينتش.مشوار إيران إلى دور نصف النهائي بكأس آسيا 2019

تأهل منتخب إيران إلى نصف نهائي المسابقة بعدما عبر اليمن في أولى مواجهات الدور الأول بخماسية نظيفة، ثم مواجهة فيتنام التي انتهت بثنائية نظيفة، في حين تعادل مع العراق سلبيًا، وفي دور الـ 16 نجح في الفوز على عمان بثنائية نظيفة، ثم الانتصار على الصين بثلاثية نظيفة في دور ربع النهائي.مشوار اليابان إلى دور نصف النهائي بكأس آسيا 2019

منتخب الساموراي بدأ المسابقة، بالفوز بصعوبة على تركمانستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على عمان بهدف دون رد، وأوزبكستان بهدفين مقابل هدف، وفي دور الـ 16 التقى السعودية بهدف دون رد، ثم فيتنام بهدف دون رد في ربع النهائي.القيمة السوقية للتشكيلة الأساسية لمنتخب إيران

يأتي مجموع القيمة السوقية للتشكيلة الأساسية لمنتخب إيران، بقيمة 40.5 مليون، حيث يحتل اللاعب جهانبخس المركز الأول في قيمة اللاعبين الأعلى بـ 18 مليون يورو، في حين يأتي سردار أزمون في المركز الثاني بقيمة 9.5 مليون.القيمة السوقية للتشكيلة الأساسية لمنتخب اليابان

يأتي مجموعة القيمة السوقية للتشكيلة الأساسية لمنتخب اليابان بقيمة 39.8 مليون يورو، حيث يحتل اللاعب ريتسو دوان المركز الأول في أعلى اللاعبين قيمة سوقية بقيمة 7.5 مليون يورو، في حين يأتي اللاعب تاكوبي مينامينو في المركز الثاني بقيمة 5 مليون يورو.