تعرف الآن على سعر الدولار اليوم في تعاملات السوق الموازية والرسمية

سعر الدولار اليوم في تعاملات السوق الأسود مقابل الجنيه السوداني، في متابعة يومية لأحدث أخبار سعر الدولار مقابل الجنيه، وتشهد العملة الأمريكية في الأسواق السودانية اضطراب كبير في مستوى سعر البيع والشراء، تمتد منذ نحو العام عندما قررت الحكومة تحرير سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.

يبلغ سعر الدولار في السوق الأسود اليوم 62 جنيه سوداني، ويرتفع سعر العملة الأمريكية ليصل إلى 75 جنيه وذلك في تعاملات الشيكات الفورية والحوالات الواردة خاصة من السودانيين العاملين في الخارج، أما في تداول البنوك السودانية الرسمية فيبلغ سعر شراء الدولار 47.50 جنيه في مقابل 47.7375 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي يسود تعاملات مختلف شركات الصرافة في السوق السودانية.