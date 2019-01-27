بالصور.. محمد صلاح في معرض الكتاب

أفادت أميرة رجب، باحثة صندوق مكافحة علاج الإدمان وتعاطي المخدرات، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم وضع ماكيت للاعب كرة القدم محمد صلاح في معرض الكتاب، لجذب انتباه الأطفال.

حيث أنه من المتعارف عليه أن محمد صلاح هو الراعي الرسمي لحملة “أنت أقوى من المخدرات”، والتوعية بمخاطر الإدمان، كما أن الحملة تشارك كل عام في معرض الكتاب، إلا أن هذه المرة تمت المشاركة بشكل مختلف.

حيث تم وضع وضع ماكيت للنجم محمد صلاح في معرض الكتاب، لجذب الأطفال للتعرف على محتوى مجلة “أنا البطل”، لتوعية الجيل الجديد بأضرار التدخين ومخاطر الإدمان.