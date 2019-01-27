شاهد.. ماكرون يزرو معبد أبو سمبل بأسوان

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح اليوم الأحد الموافق 27 من يناير الجاري، إلى مصر، في زيارة من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث يغادر البلاد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 يناير 2019.

حيث استهل ماكرون زيارته لمصر بزيارة معبد أبو سمبل في مدينة أسوان، لمشاهدة بعض الأماكن والمعالم الأثرية في أسوان، حيث أكد خلال الزيارة أن أسوان من أجمل مدن العالم، مشيدًا بالجهود المبذولة للحفاظ على المعالم الأثرية.

يذكر أن ماركرون اتصل هاتفيًا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أيام قليلة، لبحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين على مستوى كافة المجالات، بما فيه صالح للبلدين حكومة وشعبًا، بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول للمشاكل الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.