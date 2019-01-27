تراند اليوم : اسعار الذهب سعر الذهب اليوم الاحد 27-1-2019 بمحلات الصاغة والسوق السوداء - مقابل الجنيه

شهدت أسعار الذهب اليوم الاحد في جمهورية مصر العربية ارتفاع كبير في الاسعار مقابل الجنيه المصري.

حيث سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاع متأثرة بارتفاع أسعار الذهب عالميا، فقد ارتفعت أسعار المعدن الأصفر عالميا ليسجل أعلى نقطة سعرية للمعدن الأصفر عالميا منذ 8 اشهر، فقد سجل ارتفاع بنسبة 1.8%، وقد سجلت الأوقية العالمية اليوم 1304 دولار.

كما وسجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم ارتفاع كبير في الأسعار بمعدل 6 جنيهات، ليسجل سعر عيار الذهب 21 بدون مصنعية اليوم 649 جنيه، كما سجل سعر عيار الذهب 18 اليوم 556 جنيه للجرام، ونستعرض الآن في التقارير التالية أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية بالإضافة إلي متوسط أسعار الذهب في بعض محلات الصاغة اليوم وهي كالتالي :-

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية:-

عيار الذهب سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 739 إلى 742 عيار 22 678 إلى 680 عيار 21 647 إلى 649 عيار 18 555 إلى 556 عيار 14 431 إلى 433 عيار 12 370 إلى 371 الأوقية 22,996 إلى 23,067 الجنيه الذهب 5,176 إلى 5,192 الكيلو 739,429 إلى 741,714

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 27/1/2019:-