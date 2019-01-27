تراند اليوم : اسعار الذهب سعر الذهب اليوم الاحد 27-1-2019 بمحلات الصاغة والسوق السوداء - مقابل الجنيه

شهدت أسعار الذهب اليوم الاحد في جمهورية مصر العربية ارتفاع كبير في الاسعار مقابل الجنيه المصري.
حيث سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاع متأثرة بارتفاع أسعار الذهب عالميا، فقد ارتفعت أسعار المعدن الأصفر عالميا ليسجل أعلى نقطة سعرية للمعدن الأصفر عالميا منذ 8 اشهر، فقد سجل ارتفاع بنسبة 1.8%، وقد سجلت الأوقية العالمية اليوم 1304 دولار.
كما وسجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم ارتفاع كبير في الأسعار بمعدل 6 جنيهات، ليسجل سعر عيار الذهب 21 بدون مصنعية اليوم 649 جنيه، كما سجل سعر عيار الذهب 18 اليوم 556 جنيه للجرام، ونستعرض الآن في التقارير التالية أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية بالإضافة إلي متوسط أسعار الذهب في بعض محلات الصاغة اليوم وهي كالتالي :-
أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية:-
|عيار الذهب
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|739 إلى 742
|عيار 22
|678 إلى 680
|عيار 21
|647 إلى 649
|عيار 18
|555 إلى 556
|عيار 14
|431 إلى 433
|عيار 12
|370 إلى 371
|الأوقية
|22,996 إلى 23,067
|الجنيه الذهب
|5,176 إلى 5,192
|الكيلو
|739,429 إلى 741,714
أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 27/1/2019:-
|عيار الذهب
|جنيه مصري
|دولار أمريكي
|أسعار الذهب عيار 24
|750.81 جنيه
|$41.92
|سعر الذهب عيار 22
|688.25 جنيه
|$38.42
|أسعار الذهب عيار 21
|656.97 جنيه
|$36.68
|أسعار الذهب عيار 18
|563.12 جنيه
|$31.44
|سعر الذهب عيار 14
|437.97 جنيه
|$24.45
|سعر الذهب عيار 12
|375.40 جنيه
|$20.96
|سعر الذهب عيار 9
|281.55 جنيه
|$15.72
|أسعار أوقية الذهب
|23,350 جنيه
|$1,304
|أسعار جنيه الذهب
|5,256 جنيه
|$293.42
|أسعار كيلو الذهب
|750,808 جنيه
|$41,916