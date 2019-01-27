تراند اليوم : azhar eg education بوابة الازهر الالكترونية نتائج الامتحانات الشهادة الاعدادية الازهريه والأبتدائيه...

أعلنت رسميا نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والاعدادية 2019 الفصل الدراسي الاول عبر موقع بوابة الازهر التعليمة ، برقم الجلوس والاسم كامل .

أناب فضيلةُ الإمام الأكبر، أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فضيلةَ الشيخ/ صالح عباس، وكيل الأزهر؛ لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول، للشهادتين الابتدائية والإعدادية، للعام الدراسي 2018/2019.

واعتمد وكيل الأزهر النتيجةَ، بنسبةِ نجاحٍ 89.19٪ للشهادة الابتدائية، وعدد الطلاب الناجحين: 131963 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوُّقًا للبنات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح في البنات 93.06٪، وعددهن 63701 طالبة،

أمَّا في البنين فكانت النسبة 85.87٪، وعددهم 68262 طالبًا. وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبةِ نجاحٍ 71.56٪، وعدد الطلاب الناجحين: 86174 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوُّقًا للبنات على البنين؛ حيث بلغت نسبة النجاح في البنات 81.84٪، وعددهن 42574 طالبة،

تَقَدّم وكيل الأزهر بالتهنئة لجميع الناجحين من الطلاب والطالبات، مُتمنّيًا لهم دوام التفوق والنجاح، مؤكدًا أننا نسعى للوصول بنسبة النجاح إلى أعلى مستوى ممكن، موضّحًا أنه كلَّف قطاعَ المعاهد الأزهرية بتكثيف المرور على المعاهد؛ للعمل على تحسين أداء المعلمين وشيوخ المعاهد ورفع مستوى الطلاب، حتى تصلَ النتيجة في الفصل الدراسي الثاني إلى أفضلِ نسبة.

وأشار وكيل الأزهر إلى أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال "بوابة الأزهر"، عَبْرَ "الإنترنت"، ومن خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقْم 19493، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات. للحصول على النتيجة اضغط على بوابة الازهر التعليمية.

استعلم عن نتيجة الابتدائية والاعدادية الأزهرية لجميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 سيتم إعلانها عقب اعتماد شيح الأزهر لها من خلال موقع الأزهر الشريف، ويمكن لطلاب جميع صفوف المرحلة الابتدائية الأزهرية الحصول على نتيجة الابتدائية الأزهرية بالاسم من خلال الخطوات التالية :

الدخول عليه بوابة نتائج الأزهر التعليمية

اختيار نتائج الطلاب

تحديد الصف الدراسي

إدخال اسم طالب

تسجيل رقم الجلوس

الضغط على زر عرض النتيجة.

بدأت مديريات التربية والتعليم أعمال تصحيح نتيجة ابتدائية وإعدادية الأزهر الشريف خلال نهاية الأسبوع الماضي.

تواصل مديريات التربية والتعليم تصحيح نتائج الأزهر.

رابط النتيجة ... من هنا