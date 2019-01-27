تراند اليوم : كشف المساعدات القطرية الجديد 27-1-2019 ويتضمن وجود عدد من اسماء المحجوبين

غزة / الخليج 365

نشرت رسميا وزارة التنمية الاجتماعية في غزة ظهر اليوم الاحد الكشف الثاني لاسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار عمال واسر فقيرة عبر موقع وزارة التنمية الاجتماعية ، ويتضمن وجود عدد من اسماء المحجوبين من المنحة القطرية.

وقال وكيل الوزارة أن الدفعة الثانية تشمل أسماء جديدة غير موجودة بالدفعة الأولى، مؤكدًا وجود عدد من المحجوبين بالكشف الجديد.

وأوضح إبراهيم أن المستفيدين من الدفعة الثانية تم اختيارهم بعد مطابقتهم للمعايير التي أعلنت عنها الوزارة، وهي كالتالي: ذكر، متزوج، صاحب أسرة ولا يعمل، لا يتلقى مساعدة شؤون اجتماعية، لم يستفد من الدفعة الأولى أو منح الشهداء والجرحى، أو من مشاريع التشغيل المؤقت، وللإناث من الأرامل والمطلقات.

وكانت الوزارة أعلنت أمس السبت عن بدء صرف الدفعة الأولى من المنحة القطرية لمساعدات الأسر الفقيرة وعددهم 44 ألف أسرة بواقع 100 دولار لكل مستفيد.

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