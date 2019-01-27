حقيقة وفاة الفنان العراقي سعد خليفة

أعلنت مصادر محلية عراقية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، عن وفاة الفنان سعد خليفة؛ جراء تعرضه لجلطة دماغية مفاجئة، ولكن تبين فيما بعد أنها شائعة لا أساس لها من الصحة.

سعد خليفة ممثل عراقي، قام بأداء أدوار كوميدية جميلة حققت له شهرة كبيرة في العراق وملئت الضحكة على شفاة العراق. وشكل مع النجم زهير محمد رشيد ثنائي كوميدي رائع.

عمل عدة سنوات في برنامج كاريكاتير الذي يعرض على قناة الشرقية وهو برنامج كوميدي يصدر ظهيرة كل جمعه منذ عام 2004 بطولة وليد حسن جعاز و سعد خليفة وزهير محمد رشيد وبشرى إسماعيل وماجد ياسين وعلي جابر وإخراج الدكتور خضير علي حنون وحقق هذا البرنامج نجاحاً باهراً في فترة قياسية.