رسميًا: الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في مصر

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم المصري محمد عطية، أنه يجري تجميع نتيجة الشهادة الاعدادية من الكنترولات ومراجعاته، موضحًا أن هناك 34 كنترول يتم تجميعهم.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه من المحتمل أن تنتهى أعمال التجميع والمراجعة نهاية الأسبوع الجارى، وسيتم اعتمادها من محافظ القاهرة ثم إعلانها. وفق "اليوم السابع"

وفى السياق ذاته، أكد عطية أنه جاري تجميع نتيجة أولى ثانوى ومن المقرر أن تظهر نتائج امتحانات أولى ثانوي خلال أسبوع.

ولمعرفة النتيجة فور ظهورها على الموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة هنــا