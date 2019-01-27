كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. أحمد كرارة ينضم لمسلسل "ابن أصول" في رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم الفنان أحمد كرارة، لفريق عمل مسلسل "ابن أصول" من بطولة الفنان حمادة هلال، والمقرر عرضه ضمن المارثوان الرمضاني 2019، من تأليف أحمد محمود أبو زيد في ثالث تعاون بينهما، وإخراج محمد بكير.

يذكر أن "هلال" قدم مجموعة أعمال درامية متنوعة خلال مواسم شهر رمضان، آخرها مسلسل "قانون عمر" من تاليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق، وشارك في بطولته إيهاب فهمي وإيمان العاصي وفاطمة ناصر وحسن عبدالله وحمادة بركات.

وينتظر أحمد كرارة، عرض مسلسله اللبناني "أمير الليل" للمرة الأولى في مصر، في منتصف شهر فبراير المقبل، ويشارك بطولته مع رامي عياش وميس حمدان وعدد آخر من النجوم، من تأليف منى طايع وإخراج إيلي برباري.