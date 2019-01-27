مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم بث مباشر | شاهد مباراة اليوفي اليوم اونلاين

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يستعد فريق يوفنتوس لخوض مباراة كبيرة ضد لاتسيو على ملعب الأخير وذلك اليوم الأحد في إطار منافسات الأسبوع 21 من بطولة الدوري الأيطالي.
ويلتقي فريق يوفنتوس مع لاتسيو على ملعب الأولمبيكو اليوم الأحد في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة و10:30 بتوقيت مكة المكرمة.
وستكون مباراة يوفنتوس مع لاتسيو في الدوري الإيطالي مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.
ويحتل فريق يوفنتوس حاليا المركز الأول في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري الايطالي برصيد 56 نقطة بينما لاتسيو في المركز السابع برصيد 32 نقطة.
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