تراند اليوم : [PDF] نتائج المباحث العامه 1440 النتائج لنهائية للمقبولين في وظائف المديرية العامة مكافحة المخدرات...

رابط الفحص المباشر عن نتائج المباحث العامه 1440 النتائج لنهائية للمقبولين في وظائف المديرية العامة مكافحة المخدرات 27-1-2019 (ابشر).

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق أسماء المقبولين نهائياً على وظائفها العسكرية للرتب الآتية (جندي، جندي أول، عريف)، وقد أكدت على ضرورة الالتزام بالموعد المُحدد للمراجعة لدى لجنة التسجيل والقبول المركزي والالتزام أيضاً بارتداء الزي الرياضي، وقد أعلنت أيضاً عن المستندات المطلوبة والشهادات العلمية والمؤهلات اللازمة وفق الرتبة المتقدم إليها، ويمكنكم التعرف على كافة التفاصيل من خلال اتباع رابط بوابة أبشر توظيف jobs .

كما وتم إتاحة وتفعيل رابط التقديم في وظائف مديرية الأمن العام من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، وذلك لحاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للتعيين على رتبة جندي يعد التخرج، عبر منصة أبشر توظيف jobs التابعة لوزارة الداخلية.

رابط الاستعلام عن نتائج المباحث العامه 1440 النتائج لنهائية للمقبولين في وظائف المديرية العامة مكافحة المخدرات من خلال الرابط التالي .