هذا ما فعلته رانيا يوسف مع شخص حلل الفيديو الإباحي

تقدمت الفنانة المصرية رانيا يوسف، ببلاغ للنائب العام حول قيام شخص مجهول بتحليل أحد مقاطع الفيديو الاباحي الذي روج ونسبه إليها، مدعياً أنها هي من تظهر في الفيديو.

وطالبت رانيا يوسف النائب العام بإتخاذ إجراءات قانونية ضده.

ووفقاً لموقع "مصراوي"، جاء في البلاغ الذي قدمه المحامي شعبان سعيد وكيل رانيا يوسف، أن " موكلته فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، واليوتيوب يحتوي على مشاهد إباحية لفتاة يشار إليها على أنها هي على خلاف الحقيقة".

وأضاف المحامي في البلاغ الذي حمل رقم 1226 سنة 2019 عرائض النائب العام، أن الشاكيه رانيا يوسف تتعرض لحملة تشويه ممنهجة ولا تعرف من يقف خلفها.

وطالب البلاغ، القبض على مروجي الفيديوهات الإباحية المزعومة للفنانة.