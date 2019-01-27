نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالقاهرة ” تالته اعدادي” الترم الأول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي وبوابة القاهرة التعليمية برقم الجلوس “قريبا”

مع بداية مارثون امتحانات مرحلة التعليم الأساسي والجميع في حالة من الترقب والقلق حول امتحانات الترم الأول، وسوف نتابع معكم عبر هذا المقال نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول بمحافظة القاهرة عبر البوابة الرئيسية لنتائج التعليم الأساسي، والتى توفر نتائج امتحانات سنوات النقل والشهادات لجميع الطلاب بمحافظة القاهرة، ليتم الإستعلام عن نتيجة اعدادية القاهرة 2019 الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والرقم القومي الخاص بالطالب.

نتيجة اعدادية القاهرة 2019

بدأت امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2018/2019 يوم الأربعاء الموافق 16 يناير وسوف تنتهي يوم الأربعاء الموافق 23 يناير، وعقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية سوف تبدأ أعمال الكنترولات المركزية بمحافظة القاهرة للإنتهاء من التصحيح والمراجعة والرصد الخاصة بجميع المواد الدراسية المقررة عليهم لهذا العام متمثلة في مادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الإجتماعية والرياضيات والتربية الفنية والحاسب الآلى والتربية الدينية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالقاهرة

النتيجة لم تظهر بعد، وسوف نتابع مع جميع طلاب الشهادة الإعدادية بكافة الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة إعلان النتيجة ونسبة النجاح لهذا العام، وأيضا توفير رابط مباشر لمعرفة النتيجة، تمنياتنا للجميع بالتوفيق.