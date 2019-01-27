إعلان نتيجة اولى ثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم استعلم عبر بوابة وزارة التربية والتعليم

نتيجة اولى ثانوي 2019 يترقبها الكثير من الطلبة والطالبات على مستوى محافظات الجمهورية بالرغم من أنها سنة تجريبية لا تضاف للمجموع التراكمي للثانوية العامة حسب نظام التنعليم الجديد الذي أقره طارق شوقي وزير التربة والتعليم والتعليم الفني، وسط حالة من الغضب العارم بين الطلاب وأولياء الأمور تجاه تلك المنظومة التعليمية، حيث أنها قائمة على الفهم لا الحفظ، بل وتقيس المستويات العليا من التفكير!!

نتيجة اولى ثانوي 2019

أكد طلاب أولى ثانوي لموقع عرب فور نيوز، أن نتيجة الصف الاول الثانوي لن يكون لها أي نفع أو فائدة ترجى مع تسريب الامتحانات على صفحات ومجموعات مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن مستوى الامتحان بالفعل يحتاج إلى تفكير كبير مثل مادة الفيزياء والكيمياء، فضلاً عن امتحاني اللغة العربية واللغة الإنجلزية الذي لم يأتي من الكتاب المدرسي من الأساس، بالإضافة إلى دخول المعلومات الإثرائية في نموذج الامتحان التجريبي مثل مادة التاريخ، فيما أكدت الوزارة أن التصحيح ما زال مستمراً حتى نهاية هذا الأسبوع في بعض المحافظات.

وزارة التربية والتعليم

كافة فئات الشعب المصري يترقبون نتائج الصف الأول الثانوي 2019 من أجل معرفة رد فعل سيادة الوزير طارق شوقي تجاه نظام التعليم الجديد المعتمد على “التابلت”، فقد أكد سيادته على كافة وكلاء مديرية التربية والتعليم بضرورة إرسال مؤشرات نتيجة أولى ثانوي الترم الأول، على أن تظهر نتائج الامتحانات في كافة إدارات ومحافظات جمهورية مصر العربية خلال ساعات قليلة من الآن، فيما قيم الطلاب مستوى امتحان الكيمياء أنه في مستوى أينشتاين.

وحسب المصادر الرسمية، لا توجد نية لرفع نتيجة الصف الأول الثانوي – نتيجة اولى ثانوي 2019 على الإنترنت، لأنها مجرد سنة تجريبية يتعرف الطالب من خلالها على نمط الأسئلة الجديد، فضلاً عن أن رفع النتائج يكلف الوزارة وقت وجهد كبير في غنى عنها.

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