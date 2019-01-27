تراند اليوم : 2019 رابط استعلام عن المخالفات المرورية هنا الكويت | استعلام عن مخالفات المرور الكويت بالرقم المدني...

يبحث الكثير من الكويتين عن رابط مباشر للاستعلام عن المخالفات المرورية هنا الكويت ، و استعلام عن مخالفات المرور الكويت بالرقم المدني عبر موقع وزارة الداخلية الكويت الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم المدني.

فقد أطلقت اطلقت وزارة مخالفات المرور الكويتية من خلال البوابة الكترونية لعام 2019 والتي تمكن المواطن الكويتي من معرفة واستعلام كل ما يختص بالمخالفات المرورية في الكويت سواء علي صعيد الفرد او الشركة من خلال رقم السيارة او الرقم المدني فقد تم توفير البوابة الالكترونية الكويتية لفحص مخالفات المرور حرصا علي راحة المواطنين ومعرفة كافة الامور بدون جهد وعناء او زيارة اماكن المخالفات المرورية في الكويت فالبوابة الالكترونية والتي تمكن المواطنين من السداد دون معاناه وتعب بالعكس فهي توفر الوقت والجهد وتعمل علي راحة المواطنين وتسهيل امورهم الحياتية عبر البوابة الالكترونية الرسمية لدولة الكويت .

بامكانك الاستعلام عن بيانات مخالفات المرور وتفاصيلها من خلال خدمة الاستعلام الشخصي والتي تتضمن الخدمات التالية:

1. بيانات جواز السفر للكويتيين

2. بيانات القيد الانتخابي للكويتيين

3. بيانات الكفالات

4. بيانات الإقامة وقيمة الغرامة في حال انتهاء صلاحية الإقامة لغير الكويتيين

5. بيانات التأشيرات

6. بيانات رخص القيادة

7. بيانات تراخيص المركبات

8. بيانات مخالفات المرور وتفاصيلها

9. بيانات منع السفر

10. بيانات تنفيذ الأحكام

11. خدمة الاستعلام عن حالة طلب التأشيرة

رابط الخدمة الالكترونية لفحص المخالفات المرورية في الكويت

الان وبكل سهولة ويسر وبدون مشقة الذهاب الي المكاتب والوزارات الحكومية يمكنك معرفة كافة تفاصيل المخالفات المرورية للفرد والشركة من خلال زيارة الموقع الالكتروني الخاص الذي اطلقته وزارة الداخلية الكويتية من خلال الرابط التالي .

الخدمات التي تقدمها البوابة الالكترونية الكويتية .

في اطار الخدمات التي اطلقتها وزارة الداخلية الكويتية عبر البوابة الالكترونية الخاصة والتي سهلت علي الجميع معرفه تفاصيل كثير ومنها التي سنعرضها عليكم بالاضافة الي بعض الخدمات الجديدة التي اطلقتها في موقعها الخاص والتي هي :-

خدمة حجز مواعيد اختبار رخص القيادة

خدمة الرسائل القصيرة

خدمة دفع المخالفات والتحصيل الالي

استعلام عن دفتر مركبة

استعلام عن مخالفات المرور للاشخاص

استعلام عن رخصة سوق

استعلام عن حالة منع السفر

استعلام عن مخالفات المرور للشركات

استعلام عن حالة قيد ناخب

وهنا وضعنا لكم حصيلة ما تقدم البوابة الالكترونية الكويتية من خدمات لراحة مواطنيها عن طريق وزارة الداخلية الكويتية .

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية الكويتية

للاستعلام عن المخالفات المرورية الكويتية ووازرة الداخلية بالرقم المدني ما عليك الا الدخول الي البوابة الالكترونية التي قدمتها لكم وزاة الداخلية والتي سنعرض لكم صورة عن عملية البحث وادخال رقمك المدني والنقر علي كلمة بحث .

يتمتع المواطن الكويتي بالعديد من المزايا التي تقدمها دولة الكويت لمواطنيها والتي تعمل علي راحة وسلامة مواطنيها حيث اطلقت لهم برنامج البوابة الالكترونية للتيسير وسهولة معرفة كافة البيانات الوزارية والمخلفات وامكانية التسديد ايضا والذي بدوره يعمل علي استقطاب اكبر كم ممكن من المسجلين ومن اصحاب المخالفات المرورية لمواقع الوزارة بكل سهولة ويسر لمعرفة ما عليهم من مخلفات وامور اخري وامكانية سدادها الكترونيا .