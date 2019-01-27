تراند اليوم : ((MBC IRAQ)) تردد قناة ام بي سي العراق الجديد 2019 .. تردد قناة mbc iraq ام بي سي العراق بث مباشر...

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كشفت مجموعة MBC الإعلامية السعودية، عن خطة لإطلاق قناة ترفيهية موجهة لكافة أفراد الأسرة العراقية، وذلك بعد الود الذي شهدته العلاقات الثنائية بين الرياض وبغداد.

وأعلنت هذه المجموعة التلفزيونية السعودية، في بيان لها عبر حسابها على موقع "تويتر":"تزخيما للعلاقة الوطيدة التي تجمع الجمهور العراقي بـ MBC منذ انطلاقتها الأولى، "MBC العراق": قناة جديدة ملؤها المحتوى الإعلامي الراقي ونصب أعينها العائلة العراقية بكافة أفرادها".

وحددت "إم بي سي" موعد انطلاق بث قناة "إم بي سي العراق" مساء الأحد 17 فبراير المقبل.

وأضافت أن الجمهور العراقي سيكون على موعد مع سهرتين خاصتين للقناة: الأولى، مع أمسية فنية عراقية بامتياز من مهرجان "شتاء طنطورة" في المملكة العربية السعودية، يحييها عدد كبير من نجوم العراق وأعلامه، أبرزهم كاظم الساهر وإلهام المدفعي، الجمعة 15 فبراير المقبل.

أما السهرة الثانية، التي تسبق كذلك الموعد المقرر لبدء البث الرسمي لقناة "ام بي العراق العراق"، فستكون مع الحلقة الأولى من برنامج اكتشاف المواهب، "آرابز غوت تالنت" بموسمه السادس، السبت 16 فبراير، الساعة 9 مساء بتوقيت العراق