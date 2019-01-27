تراند اليوم : [(فحص 100 دولار من قطر الدفعة الرابعة 27 يناير 2019 )] رابط فحص 100 دولار من قطر الدفعة الثانية 2019...

غزة / الخليج 365

برقم الهوية وتاريخ الميلاد يمكنكم الاستعلام عن الكشف الجديد لاسماء المستفيدين من المنحة القطرية 2019 عمال واسر فقيرة .

فقد أصدر قبل قليل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة كشف الثاني لاسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار عمال واسر فقيرة عبر موقع وزارة التنمية الاجتماعية .

وقال وكيل الوزارة في تصريح لوكالة "الرأي" أن الدفعة الثانية تشمل أسماء جديدة غير موجودة بالدفعة الأولى، مؤكدًا وجود عدد من المحجوبين بالكشف الجديد.

وأوضح إبراهيم أن المستفيدين من الدفعة الثانية تم اختيارهم بعد مطابقتهم للمعايير التي أعلنت عنها الوزارة، وهي كالتالي: ذكر، متزوج، صاحب أسرة ولا يعمل، لا يتلقى مساعدة شؤون اجتماعية، لم يستفد من الدفعة الأولى أو منح الشهداء والجرحى، أو من مشاريع التشغيل المؤقت، وللإناث من الأرامل والمطلقات.

وكانت الوزارة أعلنت أمس السبت عن بدء صرف الدفعة الأولى من المنحة القطرية لمساعدات الأسر الفقيرة وعددهم 44 ألف أسرة بواقع 100 دولار لكل مستفيد.

للاستعلام عن المستفيدين من الدفعة الثانية اضغط هنا