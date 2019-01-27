تراند اليوم : رابط 100 دولار : رابط 100 دولار المباشر رابط فحص ١٠٠ دولار 2019

نشرت وزارة التنمية رابط 100 دولار الجديد عن طريق ادخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد، وفتحت وزارة التنمية الاجتماعية، باب التسجيل للمنحة القطرية 100 دولار للأسر الفـ ـقيرة والعمال ، لجميع مواطنين وسكان قطاع غزة. وأكدت الوزارة خلال تصريحات صحفية لها ، أنها تحرص على اتاحة الفرصة للجميع وتكافأ الفرص امام الجميع وتطبيقا لمنهج الشفافية والنزاهة وتطبيقا للعدالة الاجتماعية ، سيتم اطلاق صفحة خاصة لفتح المجال لكافة المواطنين لتقديم طلب بخصوص منحة مساعدات الاسر الفقيرة (١٠٠$ للاسرة الفقيرة).

الأن كشف اسماء المستفيدين من المنحة القطرية وزرة التنمية رابط فحص 100 $ الدفعة الثالثة عمال، قرائنا الكرام ، يمكنكم من التعرف على آخر أخبار المنحة القطرية المقدمة لسكان قطاع غزة ، ورابط الفحص المباشر للاسماء المستفيدين من المنحة القطرية عمال من موقع وزارة التنمية الاجتماعية عبر الانترنت.

يتسائل الكثير من المواطنين في قطاع غزة عن صحة الكشوفات المنشورة عبر صفحات اخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكشوفات باسماء المستفيدين من المنحة القطرية عمال الـ 100 دولار ، وموعد صرف الدفعة وتفاصيل المنحة القطرية الخاصة بالعمال .

فقد أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها لم تصدر حتى اللحظة أي كشوفات رسمية خاصة باسماء المستفيدين من المنحة القطرية الـ 100 $ للعمال ، وأن ما يتم تداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من كشوفات واسماء عارية عن الصحة .

يذكر أن وكيل وزارة التنيمة الاجتماعية بغزة يوسف إبراهيم أعلن في وقت سابق عن صرف مساعدات مالية بقيمة 100$ لخمسين ألف أسرة محتاجة تم اختيارهم ضمن معاير دقيقة.

وأوضح بأن الوزارة بصدد تحضير كشوفات بأسماء المستفيدين ومتوقع خلال ساعات قادمة يتم نشرها عبر موقع الوزارة للاستعلام من خلال رقم الهوية.

وأكد وكيل الوزارة انه سيتم صرف المبلغ خلال الايام القادمة عبر فروع البريد لجميع المستفيدين .

رابط الاستعلام عن المستفيدين من المنحة القطرية اضغط هنا