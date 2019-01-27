تراند اليوم : فيديو منى فاروق الجزء الثانى + 18 فيديو شيما الحاج الجزء الثاني -- فيديو مني فارق وشيماء الحاج +18...

تقوم بعض المواقع الاباحية بنشر فيديو منى فاروق الجزء الثانى ، كامل عبر موقعها، حيث تعمل الجهات المسئولة في مصر، على حذف فيديو مني فاروق الجديد، والذي تم تسريبها لمواقع اباحية جنسية تحت عنوان فضيحة فيديو مني فارق وشيماء الحاج.

كما وتستمر ردود الفعل الغاضبة على الصعيد المصري المحلي والعالمي تجاه فضيحة فيديو منى فاروق ، خصوصا بعد قيام عدد من المواقع الاباحية والمواقع المصرية بنشر تسريبات لفيديو جديد من فيديوهات منى فاروق والتي كان يقوم فيها خالد يوسف بممارسة العديد من الاعمال الجنسية ، حيث ظهر خلال الفيديو الجديد ضحية جديدة من ضحايا خالد يوسف.

حيث لا تزال قضية خالد يوسف تحرك الرأي العام في مصر، خصوصا بعد تسريب عدد كبير من فيديوهات جنسية لضحايا خالد يوسف عبر مواقع ابحاجية جنسية.

موقع "الخليج 365" يعتذر عن عدم نشر فيديو فيديو منى فاروق، نظرا لما يتضمنه من مشاهد مخلة بالحياء العام ، حيث نقدم لكم تفاصيل الكاملة لقضية فضيحة رانيا يوسف.