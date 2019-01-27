طائرة سيارة من صنع بيونغ تُقلع بنجاح

كشفت شركة الملاحة الجوية النقاب عن نموذج لمشروع سيارة طائرة من صنع "بيونغ"، والذي يندرج في سياق خطّة أوسع لمركبات أجرة طائرة مستقلّة، علما بأنه أقلعت الطائرة في أول رحلة تجريبية وتكللت العملية بالنجاح.

وبحسب موقع العربية: "لهذه المركبة هيكل يشبه هيكل طائرة بمحرّك واحد مع مروحة خلفية وواجهة زجاجية. وهي مزوّدة بمزلاقين فيهما عدّة مراوح يتيحان الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، كما الحال مع عدّة طائرات مسيّرة".

وخلال هذه التجربة الأولى، أقلعت المركبة وحلّقت في مكانها قبل أن تهبط، علما بأنه تعاونت "بوينغ نيكست" المكلّفة بتنسيق الجهود في مجال تطوير وسائل النقل الجوية الحضرية مع "أورورا فلايت ساينسز" التابعة لها لإعداد هذا النموذج الذي حلّق الثلاثاء.

ومن المرتقب مواصلة التجارب للتقدّم في مجال الأمن، فيما يخص وسائل النقل الجوية المستقلّة التي توفّر عند الطلب"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الشركة.

ومن المفترض أن تبقى هذه المركبة مستقلّة بالكامل في محيط 80 كيلومتراً.