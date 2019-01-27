سباق المياه المتجمدة يستقطب أعدادًا هائلة منذ 50 عامًا

انضم أمس السبت، حوالي 1917 شخصا ذو أعمار مختلفة، من السباحين الشجعان، إلى سباق سنوي يمتد 400 متر في نهر الدانوب المتجمد جنوب ألمانيا.

وارتدى معظم المشاركين زي الغطس المطاطي وخوذات الفايكينج وغيرها من الأزياء الملونة، بينما اكتفى 70 منهم بارتداء ملابس السباحة. حسب سكاي نيوز عربية

في حين، أكد المنظمون أن درجة حرارة نهر الدانوب كانت 2.5 درجة مئوية، وعانى 20 سباحا من انخفاض حرارة الجسم وتم سحبهم من الماء.

وأردف المنظمون أن 222 مجموعة من 162 منطقة شاركت في السباق هذا العام وشملت منافسين من أماكن بعيدة مثل بولندا وفرنسا وجمهورية التشيك.

من جهته، أوضح مايكل مولر أنه كان يرتدي بدلة الغطس في أول عامين من مشاركته في السابق، لكنه شارك عاري الصدر خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية، ووصف السباق بأنه "منعش جدا".

وشدد على أن "التجربة كانت مبهجة. عندما يعود الجسم إلى طبيعته يبدو الأمر رائعا...ولساعات تشعر بأنك تحلق في الهواء. لا أستطيع أن أصف ذلك حقا".

ومنذ انطلاقه قبل 50 سنة يستقطب الكثيرين في كل عام.