برتغاليون يكتشفون مقبرة رومانية تعود لألفي عام

اكتشف علماء آثار برتغاليون مقبرة رومانية كبيرة تضم هياكل عظمية على عمق ستة أمتار بجوار مطعم (سولار دوس بريسونتوس) بعد قرار أصحابه بتوسيعه في لشبونة.

وتضم 25 هيكلاً عظمياً وقطعاً من الفخار وعملات كانت تتاخم الفخارات التي تعود لألفي عام وتم نقل الآثار إلى مختبر الأبحاث بالشركة التي نقلتها يما بعد إلى مجلس المدينة، بحسب رويترز.

عقب عالم الآثار نونو نيتو بشركة نيوبيكا التي نفذت التنقيب على عمق نحو ستة أمتار على حدث الاكتشاف قائلاً:" ما عثرنا عليه كان مفاجأة كبيرة، مستوى الحفظ رائع ومجموعة الآثار خرافية".